ĐURIĆ: Više od 500 srpskih porodica ne zna sudbinu najmilijih

Više od 500 srpskih porodica već duže od 20 godina ne zna sudbinu svojih najmilijih i nije imalo priliku da dođe do njihovih posmrtnih ostataka, izjavio je danas direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić.

Istakao je da je upravo zato bio mučan jučerašnji razgovor u Briselu sa predstavnicima Prištine pošto oni to sve negiraju, kao i to da je uzurpirano više od 18.000 srpskih kuća i stanova.

"Postoji nespremnost njihove strane da idu ka bilo kakvom kompromisu i bilo je mučno da kada pričamo da su ljudima ubijeni najmiliji i da im je oteta imovina, oni vas gledaju u lice, smeju se ikažu da ne postoji nijedna nerešen slučaj".

Đurić dodaje da srpska delegacija insistira na rešavanju konkretnih, životnih i humanitarnih pitanja i problema koji su nagomilani više od 20 godina, ako već ne možemo da rešimo statusna pitanja.

"To dosta teško ide pošto Prištinu to suštinski ne zanima, već samo hoće da prelete preko tih tema na brzinu i da se dođe do nekakvog teksta bez rešavaja problema, samo da bi se prešlo na razgovore o statusu, što njih jedino i interesuje", kaže Đurić. ​

Pritom, ističe, stalno iznose neistinu da se u Briselu razgovara o priznavanju Kosova, na šta naša strana poručuje da ne sanjaju o tome i da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo.

Đurić ističe da srpska strana insistira da se kroz sporazum reguliše vraćanje imovine tih ljudi, dok albanska strana hoće da se zadržimo samo na delarativnim izjavama i da se nijednom rečju ne spomenu imovina, prava izbeglih i slično.

Već samo da obe strane pozovu izbegle da se vrate, kao i da se ne definiše zakon o njihovom povratku, dodao je direktor Kancelarije za KiM.

Neće sigurno biti lak zadatak u Briselu pošto, napominje, postoji tendencija Prištine da se preleti preko važnih pitanja bez njihovog suštinskog rešavanja.

"Skender Hiseni na sastanku kaže - vi tražite vaše nestale, ali ja neću da stavim da se otvaraju arhivi UČK jer tvrdim da oni ne postoje. Onda naša delegacija izvadi dokaze, izvode iz tih arhiva UČK koje delimično naši organi i imaju, kao i knjige prištinskih profesora koji se poizvaju na arhiv UČK...", dodaje Đurić.

Ali, oni neće da se to pominje pošto hoće da štite albanske teroriste i zločince, dodao je on. Takođe, kada se povede priča o albanskim zločinima pokrenu priču o 20.000 silovanih Albanki bez ikakvih dokaza.

"Srpska delegacija se vrlo ozbIlljno priprema za ove razgovore. Vučić je ustrojio jedan tim koji se već osam godina ozbiljno bavi ovom problematikom i koji je učestvovao u više od 200 rundi dijaloga i bio u prilici da štiti sprske interese, dok su se sa druge strane pregovarači menjali", naveo je on.

Đurić ističe da je, ipak, dobro da se razgovara jer svaki razgovor otvara perspektivu da se problemi rešavaju razgovorom i na civilizovan način. Bolje 1.000 dana pregovarati nego i jedan dan prolivati krv, dodao je Đurić.