Vodeći albanski lobista i "ekspert" među evropskim intelektualcima Florijan Biber oglasio se na svom tviter nalogu gde je napao spsku vlast, međutim na te napade odmah mu je odgovorio direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić.

And, concerning the suffering of the people in Kosovo and Metohia, both Serb and Albanian, it was mostly caused by the brutal aggression on FR Yugoslavia.

Florijan je iskoristio i napao Đurića prozvavši ga da je "fan politike Slobodana Miloševića" na šta mu Je Đurić oštro odgovorio da se 2000. godine na ulicama Beograda borio i izborio za demokratiju i otvorenost Srbije. Takođe, Đurić je podsetio Bibera i na stradanje srspkog i albanskog naroda na KiM tokom NATO agresije nad SR Jugoslavijom 1999. godine.

You know better than that - sticking me the Milosevic fan label, professor propaganda. In 2000. I was on the streets of Belgrade demanding democracy and opening up of my country. 6 years later it no longer existed on the map.