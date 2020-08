SMAJLOVIĆ ZA PINK: Tramp ne pravi mirovne sporazume, od njega ne treba očekivati da bude policajac, ekonomija je ključ svega!

Kada Tramp čini ustupke, on to ne radi zbog spoljnopolitičke teme, već zbog borbe za glasove, rekla je za NOVO JUTRO televizije Pink novinarka Ljiljana Smajlović.

Komentarišući predstojeći sastanak u Vašingtonu, Smajlović je rekla da je skeptik kada je reč o tezi da je Trampu potreban spoljnopolitički uspeh pa to pokušava da ispoluje u razgovorima Beograda i Prištine.

„Da bi imali takav uspeh u Americi, mora štampa da pozdravi to sve, kao što se dogodilo sa Izraelom. To sve utiče na američke izbore“, rekla je Smajlović.

Kako kaže, radi se o tome da je veoma važan deo Trampove baze, a to kako kaže su evangelisti, koji pitanje kontrole Izraela smatraju pitanjem Božijeg proviđeja.

„Kada Tramp čini ustupke Natanjahuu, to nije bitno samo zbog spoljnopolitičke teme, već zbog borbe za glasove“, rekao je Tramp.

Kaže da ukoliko bi Srbija prihvatila Kosovo, tada bi to oni prihvatili kao uspeh.

„Sve drugo, sporazumi, ne verujem da bi moglo da posluži Trampu kao adut na izborima, jer taj uspeh sa kojim bi pridobio još nekog birača morao bi da bude stvarno veliki i bitan, mi smo manje važni“, rekla je Smajlović.

Ističe da Tramp kada donosi sporazum o povlačenju trupa u Avganistanu, on se, kako kaže, ne trudi da pomiri strane, već samo povlači trupe.

„Ne pravi on mirovne sporazume. On rešava stvari tako što se povuče jer, kako kaže, neće da bude policajac. To je ono što je on obećao, tako da se mi , naš problem u to uklapa. Njegova motivacija nije to da miri bilo koga“ , rekla je Smajlović.

Ističe da se ekonomska tema takođe uklapa u njegov širi plan. Dodaje da Tramp tvrdi da je ekonomija ključ svega.

„U nekim bivšim administraijama govorilo bi se o kriznom posredovanju, o koracima o sticanju poverenja, dok Tramp ima tu teoriju da je ekonomija ključ svega. Mi sada vidimo da je lakše stupati u pregovore ako si ojačao ekonomiju, ako si doveo mnogo inostranih firmi. Veći je stepen integrisanosti sa važnim zapadnim zemljama, što je jako važno“, rekla je Smajlović.

Ona je istakla da je Evropa suzdržana oko ovih razgovora.

„Jasno je da glavne države čekaju izbore i svi se nadaju da će Tramp da ih izgubi. Čak i njegovi saveznici, ljudi sa kojima je dobro sarađivao, ne bi bili preterano nesrećni ukoliko bi izgubio izbore“, rekla je Smajlović.

Ističe da je likovala kada su evropljani iz tvita Ričarda Grenela saznali za taj dogovor.

Smajlović kaže da smatra da je to više motivisano činjenicom da je on sve važniji čovek u kampanji Trampa i u nekoj budućoj Trampovoj administraciji.