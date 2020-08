Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući nastupajući sastanak u SAD, rekao je da su pogledali agendu za sastanak, naglasivši je da je samo jedna tačka bila problematična, ali da mu iskustvo govori da se neće zaustaviti na tome.

O SASTANAK U VAŠINGTONU

-Dobili smo zvaničnu agendu koja predstavlja tačke o kojima smo već razgovarali sa Grenelom, i u toj agendi nama je bila problematična jedna tačka, međutim, nisam siguran da će na tome da se zaustavi - rekao je Vučić gostujući u "Novom jutru" na TV Pink i dodao da ga je retko "politički nos" prevario kada su moguća politička iznenađenja ili zamke.

Kako kaže, to kako će Beograd i Priština da razgovaraju svi mogu da tumače kako hoće.

- To tako traje već 12 godina. Suština je da Hoti govori da ide po nezavisnost u Vašington, i govore da Vučić ide tamo da potpiše. Očekujem iznenađenje, izvinući su se američkoj delegaciji ako ga ne bude. Svi ljudi u Srbiji znaju da jedina tema koja je će biti u Americi je međusobno priznanje - rekao je Vučić.

Kako kaže, sa prevelikim žarom govore o tome kako ništa nije tema i da Srbiji ništa dati neće.

-Eto ponudiće kredite, ali to nam ne treba, mi imamo sve što nam treba. Kako stvari stoje vidim da će da nas čeka mnogo problema gde će svi da završe svoje poslove na uštrb Srbije. Pod bilo kojim ucenama da se nalazimo, čuvaćemo interese Srbije, to obećavam, rekao je predesdnik Srbije. Ma koliko bilo teško i u koliko god mi bila glava na panju, mi ćemo se boriti - naglasio je on.

O POVEĆANJU PENZIJA

Vučić je rekao da će bez obzira na probleme sa koronom i muke sa kojima se suočavamo, penzioneri imati i očuvanje i redovnost penzija, ali i povećanje koje nije beznačajno.

-Penzioneri mogu da budu mirni i zadovoljni. Penzije koje rastu biće značajno uvećane, takođe se nadam da će moći poslodavci da povećaju minimalac - rekao je Vučić.

-U jednoj užasnoj godini koja je zahvatila svet, imali smo minimalni pad - rekao je Vučić.

-Usvojili smo švajcarski model, imali smo minimalni rast cena 1,4 posto, kad to dodate na značajno povećanje plata, to nije nimalo beznačajan rast penzija - naglasio je on.

"DRŽAVA ĆE SE POTRUDITI DA NE DOĐE DO OTPUŠTANJA RADNIKA"

Kako je rekao, pre 7 godina minimalac je bio oko 15.000 dinara i država će se sada potruditi da kroz pomoć poslodavcima pomogne da ne dođe do otpuštanja radnika.

- Verujem da će svi biti zadovoljni. Nemačka nikad nije imala ovakav pad. Amerika, a ni naše komšije. A mi smo u normalnim uslovima imali mnogo veće plate. To vam govori kako imamo sposobnu državu i vlast. Mi smo 2008. imali veći pad nego ove godine - rekao je Vučić, dodajući da tada nije bilo korone i da je svetska ekonomija danas u tri puta većoj krizi.

- Fantastičan rezultat za Srbiju je -3, to mi svi kažu. Nemačka je nebo za nas, i ne možemo se porediti, ali čestitke dolaze upravo odande - kaže predsednik.

Srbija imanje manje nezaposlenih, nego što ih ima oko 20 zemalja EU, dodao je on.

Litvanija i Finska su malo ispred nas po BDP-u, kaže Vučić, i dodaje da sve zemlje iz regiona, osim nas, nemaju predviđanja za rast BDP-a u narednom periodu. Kaže da imamo rast u rudarstvu i elektroprivredi, ali da nas čeka jačanje građevinarstva.

Kako ističe, pre 10 i 12 godina neki ljudi su omogućili Albancima da "mašu presudom protiv države", a sada se, dodaje trude da poprave nešto iako znaju kakva je realna situacija na KiM.

Kako kaže, do susreta sa Trampom najverovatnije neće doći

-Ako sam u pravu da se na agendi mogu naći iznenađenja koja su za nas neprihvatljiva do susreta sa Trampom neće doći - rekao je Vučić.

"NEMAM TREMU PRED PUT U VAŠINGTON, IMAM STRAH"

Naglašava da nema tremu pred put u Vašington, ali da ima iskreni strah, ali da će se boriti svom snagom i srcem.

Podseća i da ima veliko iskustvo u razgovorima sa najvišim svetskim državnicima.

-Bez obzira na nagomilano iskustvo imam strah, ali ću da se borim - naglašava predsednik.

Vučić je rekao da ga jedino interesuje da sačuva mir i da sačuva državu.

-Za mene je mnogo važno šta ljudi koji žive na KiM misle, mnogo važnije od toga šta misle političari koji su samo punili svoje džepove. Nemam bojazan niti strah da kažem istinu u lice onima koji su zemlju uništili - rekao je Vučić.

O IZBORIMA U CRNOJ GORI

Komentarišući nastupajuće izbore u Crnoj Gori, predsednik je rekao da će čestitati onome koji pobedi na njima, bez obzira ko bude pobedio, da će se truditi da imaju dobre odnose, uvek vodeći računa o interesu srpskog naroda.

NEKI ĆE OSTATI UPAMĆENI PO GRADNJI STUDIJA "VELIKOG BRATA", A NEKI PO IZGRADNJI PUTEVA Predsednik Vučić je rekao da neki samo napadaju i kritikuju, a gde god da pođete širom zemlje možete da vidite fabrike koje se grade i koje rade, a koje su oni pre nas uništili i zatvorili. Istakoa je da je Telekom finansirao nekada "Velikog brata" i da je u to vreme "najviša vrednost" bio "Veliki brat". -Neki će ostati upamćeni po gradnji studija "Velikog brata" a neki po izgradnji puteva i fabrika - ističe on. -Jedan tajkun ima interes da sve uništi, zato što je Telekom počeo da prestiže tu tajkunsku kompaniju. Prelazi u vođstvo. Sada imaju za cilj da ga rasture i da rasture državu Srbiju - rekao je Vučić. Dodaje da je to patološka potreba rasturanja svoje zemlje, ista kao i potreba da nam ni u jednom gradu ne ostave ni jedu fabriku. -Sve su uništili, sve su opljačkali - rekao je predsedik.

"U OKTOBRU PRVI IGRANI FILM O JASENOVCU"

Kada je u pitanju film "Na drini ćuprija", predsednik je rekao da čeka odgovor Emira Kusturie, i dodaje da smatra da će ti biti pravo filmso dostignuće.

Dodaje da je posebno zahvalan i ponosan na film o Jasenovcu.

-Mnogo producenata je dobilo ponudu i gotovo niko nikada nije hteo. Sada imamo film u kojem nije bilo foliranja, priča se o srpskom stradanju. Smatram da je najvažnije da taj film vide naša deca i Srbija - rekao je Vučić.

Dodaje da naša deca nemaju pojma šta je Jasenovac i šta se tamo događalo.

-Dobro je da to vide, da nauče i da znamo da nikada nismo zaboravili. Počeli smo da obeležavamo stradanja našeg naroda, nemao problem da priznamo ono što smo mi uradili, ali imamo problem kada se umanjuju srpske žrtve - rekao je Vučić.

"ČEKA NAS TEŽAK PERIOD"

Vučić je rekao da razmišlja o nasleđu, kao i da se trudi da ljudi budu zadovoljni. Dodaje da nas čeka težak politički period, zati i formiranje vlade, kao i da veruje da će i najtežim interesima moći da odgovori.

-U narednom periodu trebaće nam više odvažnosti i više hrabrosti - rekao je Vučić.

Dodaje da ćemo do kraja trećeg kvartala sledeće godine, po ukupnom BDP-u Srbija preteći Hrvatsku.

-Znam da će se Srbija još više poštovati, kao i srpski predsedik i srpska država - rekao je Vučić.