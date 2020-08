Đurić: Jeremić ne može da se pomiri sa političkom penzijom!

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Marko Đurić odbacio je danas kao neosnovanu ocenu predsednika Narodne stranke (NS) Vuka Jeremića da aktuelna vlast neće moći da se nosi s problemima s kojima će se Srbija suočiti narednih meseci, u prvom redu s pitanjem Kosova i Metohije.

"Jeremić ne može da se nosi s političkom penzijom u koju su ga poslali građani Srbije, pa nastoji da pred pregovore (Beograda i Prištine) oteža poziciju Srbije nadajući se da će neko helikopterom da ga spusti u fotelju", naveo je Đurić u saopštenju za javnost.

On je za Jeremića rekao da "polazi od sebe, pa misli da, ako je on obećavao strancima servilnost i isporučivao ustupke Prištini, to sad rade i drugi".

"Jedino što mu je preostalo jeste da svakodnevno zagađuje javni prostor lažima, klevetama i uvredama, a činjenica da mu je omogućeno da to slobodno radi govori o stepenu demokratije i političkih sloboda u Srbiji", zaključio je Đurić.