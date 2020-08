Đurić za Pink o razgovorima Beograda i Prištine u Vašingtonu: Avdulah Hoti neprestano obmanjuje međunarodnu i domaću javnost! (VIDEO)

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, rekao je za Pink kako Avdulah Hoti obmanjuje narod o tome šta će biti na agendi kada su u pitanju razgovori u Beograda i Prištine u Vašingtonu.

- Ja sam lično razgovarao sa ljudima iz Bele kuće koji su nam dostavili teme razgovora i na njoj se nalaze ekonomske teme - kaže Đurić.

On dodaje da to znači da je tema razgovora unapređenje ekonomske situacije kojom će se poboljšati životni standard stanovništva.

- Avdulah Hoti neprestano obmanjuje narod da je na agendi razgovora u Vašingtonu uzajamno priznavanje Kosova. On laže domaću i međunarodnu javnost - kaže on.

Đurić je ukazao na to da zabrinjava to što ni Brisel i Vašington nisu demantovali to.