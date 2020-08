Joksimović Minićki: OSAVREMENITE I INOVIRAJTE RAD EVROPSKOG POKRETA, NE BRINITE ZA MEI

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je, komentarišući izjavu predsednika Evropskog pokreta u Srbiji Jelice Minić datu dnevnom listu „Blic“ u kojoj je ocenila da je rad MEI letargičan, a evropski put Srbije ide brzinom puža, poručila da „jedino ko je uspešno godinama letargičan je Evropski pokret, koji dobro oseća da je izgubio kredibilitet i zamajac jer se napunio letargičnim predstavnicima nekadašnje proevropske umišljene avangarde koji misle da su samoizabrani i pozvani da vode evropski proces”.

Joksimović, koja je internacionalni sekretar Srpske napredne stranke, ocenjuje da su brzina puža i letargija najbolji samoopis koji su dali sebi predstavnici Evropskog pokreta koji misle deceniju i više da su nedodirljivi jer nose svetlost evropske ideje koja ih je davno prevazišla. “Uglavnom su otišli iz državnog sistema onda kada se pokazalo da nemaju dovoljno inoviranog znanja, talenta a ni marljivosti i energije da prate obuhvatan i strateški širok okvir poslova koji je pratila i izmenjena struktura, od kancelarije u Ministarstvo” rekla je Joksimović i dodala da su “propovednici i kritičari brzine evropskog puta Srbije držali vodeću ideju evropskih integracija koju su navodno promovisali i zagovarali na nivou kancelarije?”

-Dakle, bez striktne i jasne strukture koja će imati kapacitet da koordinira ukupan proces pregovora, koordinaciju aktivnosti na interresornom nivou i programiranje IPA fondova i pripreme za strukturne fondove. Pa im se nije posebno dopalo što je ministarstvo formirano u punom kapacitetu 2017. godine i što im ministar nije po volji, jer njihov kružok je izgubio svoju umišljenu pripadajuću misiju - istakla je Joksimović.

Joksimović je naglasila da su misiju sprovodili tako da je trebalo da prođe 14 godina od 2000. da se otvore zvanični pregovori sa EU, i to ne za vreme političke strukture koje Evropski pokret i njihov predsednik Minić podržava. Jer su od reformi sprovodili jedno veliko ništa. Ali smo mi kao stranka koja je okosnica Vlade i te 2014. i Vučić kao tadašnji premijer a sada predsednik, i ja kao resorni ministar od 2014. do danas, započeli najznačajnije i suptinske reforme, otvorili u ranoj fazi poglavlja 23 i 24, i to u trenutku kada je neuporedivo zahtevniji proces i nepopularnija bila politika proširenja u odnosu na period kada su je oni vodili, i kada ništa od povoljnih okolnosti toga vremena nisu znali a ni hteli da iskoriste na dobrobit građana i Srbije.