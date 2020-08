Orlić: Tajkun Đilas pokušava da kod ljudi izazove sažaljenje

Žuti tajkun Dragan Đilas ponovo je danas optužio sopstvenu državu, na način na koji to nikada niko nije učinio. Nazvao je Srbiju „zemljom zla i terora“, koja baš njega „progoni“, zato što je – on sam pozivao na kršenje policijskog časa, organizovao političke skupove u vreme kada je to značilo životnu opasnost zbog smrtonosnog virusa, ugrožavao time druge ljude i kršio zakon. I od svega toga što je on sam uradio, javno i hvaleći se još time pred kamerama, sada se brani – snimljenim razgovorima, na kojima su njegova supruga i deca??, zapitao se u svom pisanom saopštenju član predsedništva SNS Vladimir Orlić.

Baš takve optužbe je u Đilasovo ime izgovorio njegov najbiliži saradnik, dok je sam Đilas lično ponovo prodavao lošu patetiku i još goru glumu. Dobro, nije mu prvi put. Sva je prilika, ni poslednji. Ali gde uspeva da pronađe krivicu države za to što u svojoj političkoj kampanji sam Đilas odavno ne bira sredstva, već ide toliko daleko da i druge ljude ugrožava, dovodeći im u opasnost i zdravlje i život – to zna samo Đilas. Koji se sigurno ne žali zbog toga što nema novca da plati eventualnu kaznu: onih 619 miliona evra koje je prihodovao tokom bavljenja politikom, i upravo zahvaljujući tome, više su nego dovoljni da tajkun ne mora da pusti suzu. Lažnu, naravno, kao što je i sve drugo vezano za njega, kaže Orlić.

Ističe da je drugi motiv ovde u pitanju: tajkun Đilas pokušava da kod ljudi izazove sažaljenje.

-Pošto je na sve druge načine već pokušao i zasluženo od naroda dobio samo prezir, sada se za ovu slamku hvata. Traži sažaljenja bar onoliko koliko ga on nije pokazao nikada: ni prema trudnicama i porodiljama koje je zakidao za novac, niti prema njihovoj deci. Ni prema više od pola miliona ljudi koji su u Srbiji ostali bez posla u vreme dok je on ubirao svojih 619 miliona evra, niti prema njihovoj deci. Ni prema svima koji su se razboleli zbog okupljanja koje je Đilas organizovao u sred zabrane zbog epidemioloških uslova i svesno izazivao opštu opasnost, niti prema njihovoj deci. Ni prema policajcima koji su linčovani u divljačkim napadima upaljenim bakljama, molotovljevim koktelima i kamenicama, kojima su glave razbijane i lomljene noge, niti prema njihovoj deci, kaže on.

Konačno, ni prema porodici Aleksandra Vučića, a pre svega njegovoj deci, koja su stalna meta napada od strane upravo tajkunskih medija i njegovih političkih satrapa. Bez ikakvog sažaljenja, bez milosti i elementarne ljudskosti. Sve ono što nije pronašao za druge, želeo bi žuti tajkun danas za sebe? Onda treba da zna – ni tim putem se na vlast ne dolazi, dodaje.

Srbija danas, vreme teških izazova, traži ozbiljnost i odgovornost. Aleksandar Vučić ima apsolutnu podršku naroda ove zemlje ne zato što traži bilo čije sažaljenje, već upravo zato što je u Srbiji postao sinonim za ozbiljnost i odgovornost u staranju o državi i borbi za interese naroda. A upravo na tom polju je žuti tajkun ponovo pao, svojim neodgovornim pokušajima da politički profitira po cenu tuđih života. Ni to mu nije prvi put, pa je i tu sva prilika da - neće biti ni poslednji. Ali za njegova posrnuća nisu krivi ni Aleksandar Vučić, ni država koju tajkun besramno optužuje. Kriv je on sam. Zbog svega lošeg što je radio i radi ljudima u ovoj zemlji. Njihovoj deci, njihovoj budućnosti. To narod ne zaboravlja lako, zaključio je Orlić.