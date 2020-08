Stefanović: Neverovatno je da Đilas ponovo lažnim, krokodilskim suzama oplakuje svoju sudbinu milionera

Neverovatno je da Dragan Đilas ponovo lažnim, krokodilskim suzama oplakuje svoju sudbinu milionera.Ni danas nije govorio o tome kako je stekao svoje milione dok je bio na vlasti, ali ponovo plače nad svojom sudbinom i to zbog toga što su građani njemu, a ne njegovoj deci ili porodici, skandirali poruke šta misle o tome kako je obavljao vlast, navodi u svom pisanom saopštenju član predsedništva SNS Nebojša Stefanović.

-Sa druge strane, već sutradan je, posle tog događaja kada je prvi put ronio krokidilske suze, odmah krenuo u kampanju protiv dece Aleksandra Vučića i to ne preko ljudi koji su nešto uzvikivali, već preko svih medija i naloga na društvenim mrežama, koje ima pod kontrolom. Ne bi li naneli štetu Aleksandru Vučiću, obrušili su se na njegovu decu, napadajući ih brutalnim lažima i pokušavajući da ih kriminalizuju - rekao je Stefanović.

-Za razliku od Vučićeve, Đilasova deca nikada nisu bila meta sramnih kampanja. Činjenica da Dragan Đilas danas zloupotrebljava razgovore sopstvene dece sa njihovom majkom, koje snima i emituje, predstavlja najniži oblik politikanstva. Zakon je jednak za sve, važiće za sve i kako važi za Đilasove direktore, koji su pljačkali narodnu imovinu u Đilasovo ime, tako će da važi i za Dragana Đilasa i svakog drugog u ovoj zemlji - naglasio je on.

Kako ističe, u Srbiji, kao i u svakoj demokratskoj zemlji, sud odlučuje da li je neko kriv ili nije i šta će nakon te odluke uslediti.

-Koliko je Draganu Đilasu stalo do vladavine prava i zakona, najbolje pokazuje njegov razgovor sa saobraćajnim policajcem, koji ga je zaustavio u vreme dok je bio na vlasti. Insistirao je i pretio, iako je učinio prekršaj, da ga policajac pusti, jer zaboga on žuri i on ima decu. I tada se pozivao na decu i imao razloge zbog čega zakon ne treba da se odnosi na njega.Vreme je da razume da zakon mora da se odnosi na sve, pa i na Dragana Đilasa, ma koliko novca imao - navodi Stefanović u saopštenju.