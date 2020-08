Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas se varaju svi koji misle da će moći po pitanju KiM da prave račun bez krčmara. Srbija neće više prihvatati ulogu gubitnika devedesetih goidina, niti će plaćati ceh "za sve goste u kafani", poručio je predsednik u izjavi novinarima na Bledu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras na Bledu s predsednikom Vlade Slovenije Janezom Janšom. Razgovaralo se o evrointegracijama, bilateralnim odnosima dve zemlje, ekonomskoj saradnji, kao i o sutrašnjem Bledskom strateškom forumu.

Vučić je rekao uoči sutrašnjeg Bledskog strateškog foruma razgovarao sa premijerom Slovenije Janezom Janšom, kao i sa predstavnicima zemalja u regionu i objasnio im poziciju Srbije po pitanju KiM i zatražio njihovu podršku.

"Govorio sam o problemima koje imamo po pitanju KiM i zatražio podršku", rekao je Vučić i istakao da misli da smo nadomak značajnih promena i u Evropi i u svetu, koje, ipak, neće ići lako, ali svakako brže nego do sada.

Kaže da će se sutra na Bledu na glavnom panelu čuti i druga mišljenja. Ističe da se varaju svi koji misle da je jedino rešenje da Srbija da sve što može i prihvati da bude gubitnik i prođe kroz katarzu nakon devedestih godina.

Vučić je istakao da niko ne treba da pomisli da će Srbija biti unižena i može da nipodaštava srpski narod, kao drugorazredni koji treba da plati u kafani ceh za sve.

Srbi treba da budu jednako tretirani, naglasio je Vučić i istakao da bi sve drugo bilo pravljenje računa bez krčmara, i dodao da je pozicija Srbije snažna i čvrsta.

Sutra razgovar sa Merkel - KiM glavna tema

Vučić je najavio da će sutra oko podneva imati telefonski razgovor sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i da će glavna tema biti KiM, odnosno sastanci u Vašingtonu i Briselu.

"Sutra imam u pola 12 zakazan telefonski razgovor sa Angelom Merkel. Večeras ću se spremati za taj sastanak i zasturašnji panel. Kosovo će biti glavna tema, kao i poseta Vašingotnu i Briselu. Napravio sam i mini plan šta da izložim najmoćijoj ženi sveta i da se za toizborim", rekao je Vučić na Bledu novinarima.

Vučić je kazao i da će sa najmoćnijom ženomrazgovarati o različitim pitanjima, i o vakcinama protiv virusa korona, bilateralnoj saradnji između Srbije i Nemačke, kao i da se zahvali na nedavnopotpisanom aktu o dodatnoj saradnji Predstavništva Srbije i Ministarstva industrije i energetike Nemačke.

Podsetio je da će sutra u okviru liderskogpanela 15. Bledskog strateškog foruma "Evropa posle Bregzita i Kovida19" imati susret i sa Miroslavom Lajčakom i da će sa njim tema razgovorabiti boravak u Vašingtonu.

Opozicija u Crnoj Gori napravila pomak

Vučić je komentaripući izbore u Crnoj Gori, a na osnovu prvih rezultata izbora u rekao da je očigledno da je Demokratski front, odnosno lista "Za budućnost Crne Gore" napravila veliki pomak, ali da je prerano izjašnjavati se dok se ne dobiju konačni rezultati.

Predsednik je ponovio da će uputiti čestitku pobedniku izbora.

"Prema podacima koje sam dobio, opozicija je odnela ubedljivu pobedu na severu Crne Gore. U Herceg Novom i Budvi, ali, prerano je izjašnjavati se", rekao je Vučić. Upitan da prokomentariše izjavu portparola DPS-a koji proteste u toj zemlji naziva "Aleksandrovom crnom operacijom", on je kazao da razni ljudi ne mogu sebi da objasne kako se to srpski narod podiže i da govore kako je on uz Mila Đukanovića.

"Drugi u regionu govore kako sam ja protiv i kako ja to organizujem. Ko god hoće da postigne nešto u regionu napada mene. Meni je važno što se podigao srpski narod u Crnoj Gori da štiti svoja identitetska prava i to je ono što smo kao država pomogli, sa najvećom sumom novca srpskim organizacijama", rekao je Vučić.

Podsetio je da je Srbija pomogla otvaranje Srpske kuće u Podgorici, kao i da je srpskim organizacijama u Crnoj Gori pomogla pre oko mesec dana sa 1,5 miliona evra.

"Želimo da sačuvamo srpski narod, jezik, kulturu i neki pomaci su uočljivi, a u tvrdnje lezilebovića u Podgorici, kao ni u Beogradu, ne odgovaram", rekao je on.

Dodao je da je najvažnije ono što će se zbivati, a to je popis 2021. godine, i onda tek možemo da kažemo da smo svojim mirnim delovanjem uspeli da pomognemo svom narodu.

Kako kaže, smatra da je vreme da u politici ostane mir, kao i da je uveren da će tako biti.

"Politički interesi neće biti mnogo drugačiji nego što su bili danas. Ja nisam učestvovao u svemu tome, pa nismo mogli ni da me poraze. Vidim da su Srbi sačuvali svoj nacionalni identite, pa mogu da kažem da mi je zbog toga drago", rekao je Vučić.

Srbi se ne smeju osećati poraženim, jer onda nema kraja problemu

"Srbija ne sme biti unižena, a Srbi se ne smeju osećati poraženim, jer onda neće biti kraja problemima", rekao je Vučić uoči predstojećih sastanaka o Kosovu u Vašingtonu i Briselu.

"Niko ne može da misli da će rešiti stvari tako što će uniziti Srbiju", kaže predsednik i ističe, da su upravo izbori u Crnoj Gori pokazali da kada se misli da Srba tamo više nema, uvek se dogodi drugačije.

"Srbi su žilavi. Mi grešimo, ne ponašamo se pragmatično, grešimo kada mislmo da smo veći nego što jesmo, ali greše i oni koji misle da smo slabiji", rekao je Vučić novinarima na Bledu.

Zato, istakao je, jedino što može je da moli i Vašington i Brisel i Nemačku da povedu brigu da Srbija ne bude unižena, i da se Srbi ne osećaju poraženi jer onda, ističe, kraja problemima neće biti.

"Svi moramo da se osećamo jednako poraženi I jednako pobednici I samo tako ćemo moći da napravimo nešto", rekao je Vučić.

"Moja poruka građanima Srbije je da budu mirni. Uvek ću izaći pred njih sa kompromisom ako ga bude ikada bilo. Od pritisaka i pretnji nikada niko neće ništa dobiti. Albanci ne mogu da dobiju sve a da ljudi u Srbiji ne dobiju ništa", rekao je Vučić i dodao da ljudi u Srbiji ne treba da brinu, jer imaju snažniju državu koja može da zastupa srpske interese.

Vučić je rekao da je najbitnije da narod zna da će štititi interese Srba i srpske zemlje.

"Oni ne mogu da se naviknu da se Srbija razvija, da završavamo Hram Svetog Save, da gradi auto-puteve", rekao je Vučić.

O opoziciji

"Ne mogu da se naviknu da više nismo gubitnici. Pokušavamo da izvučemo nešto što se izvući može po pitanju KiM, ali i svega ostalog, posle štete koju su nam ostavili oni koji su pre bili na vlasti, kada smo izgubili sve što se moglo izgubiti", izjavio je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše to što crnogorski mediji, ali i pojedini opozicioni mediji u Srbiji pred njegov put u Vašington govore da taj put predstavlja postepeno priznavanje nezavisnosti KiM, kao i Rada Trajković i Vuk Jeremić koji kažu da je on, Vučić, odavno odlučio i sa strancima dogovorio priznavanje nezavisnosti Kosova.

Sam sam kriv za Draškovića, snosiću posledice

Vučić je izjavio da je on kriv, da će snositi posledice i da svako u SNS ima pravo da mu prebaci što je neke stavljao na listu koalicije.

On je to rekao novinarima na Bledu, a povodom izjave lidera SPO Vuka Draškovića da je rizično i neutemeljeno reći da je Srbija demokratska zemlja sve dok je, kako je rekao, "u okovima nerasformiranih Miloševićevih službi bezbednosti", kao i da je ta stranka u vladajućoj koaliciji, jer ona samo formalno vodi Srbiju ka EU, mada je, prema njegov oceni, taj voz sve bliži Moskvi i Pekingu, iako je upravo Draškovićeva žena na "ruskoj" platnoj listi u NIS-u.

"Nije ni prvi, ni poslednji put, ne samo kada je on u pitanju. Za razliku od nekih drugih, koji su, kada su bili nasilni protesti i kada su tukli policajce, oglasili se o zaštiti nekih stranih državljana, a nikako da zavole malo Srbiju. Sam sam kriv, prihvatam krivicu i posledice. Svako ima pravo to da mi prebaci i u stranci", rekao je Vučić.

On je dodao da trenutno ima mnogo važnijih stvari o kojima treba raspravljati i poručio građanima da treba da budu sigurni u snagu i napredak srpske države.

Slovenija važan partner, imamo njihovu podršku

Sutra se održava 15. Bledski strateški forum (BSF), gde će Vučić biti jedan od glavnih govornika na liderskom panelu "Evropa posle Bregzita i Kovida 19".

Vučić je večeras posle sastanaka sa premijerom Slovenije da je ta zemlja važan partner na evropskom putu Srbije.

"Juče i danas smo imali dobre i korisne razgovore, čini mi se da smo na najbolji način razmotrili šta možemo da uradimo da unapredimo bilateralne odnose dve zemlje", rekao je Vučić.

Kaže su odnosi značajno unapređeni u prethodnih 10 godina i da je spoljnotrgovinska razmena podignuta sa 550 miliona evra godišnje na 1,16 miljardi evra, kao i da je Srbija izbalansirala robnu razmenu i ima čak i suficit od 9,1 milion evra.

"Imamo podršku Janše", dodao je Vučić napomenuvši da je Slovenija važan partner Srbije koja dobro razume odnose u regionu pošto je ranije bila deo Jugoslavije. Rešili smo neke probleme u našim bilateralnim odnosima, dodao je Vučić.