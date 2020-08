Vučić na Bledskom strateškom forumu: Naučio sam da je uvek bolje pripadati "klubu", nego biti van njega i Srbija želi da bude deo "kluba" EU

Izjava Bojka Borisova o nesolidarnosti EU na početku korona krize poslužila je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da još jednom ukaže na dvostruke evropske standarde, te na prednosti pripadanja "klubu" EU.

Vučić je, naime, podsetio da je on na početku krize skrenuo pažnju na to da EU nije pokazala jedinstvo i solidarnost i da su ga zbog toga napali, kako je rekao, bukvalno svi.



-Viktor Orban je to sada potvrdio - rekao je Vučić na panelu Bledskog strateškog foruma i dodao da Borisova niko ne kritikuje zato što je "on deo kluba EU".

-Tako da sam naučio da je uvek bolje pripadati klubu, nego biti van njega i Srbija želi da bude deo kluba EU - rekao je Vučić. Ipak, kaže, iako Srbija nije član "kluba", a on samo jedan "mali čovek", upravo ga je pozvala kancelarka Angela Merkel, preneo je učesnicima Foruma.

On se pozvao i na paralelu sa napadima na nemački Bundestag i na srpski parlament, te podsetio da je u Beogradu tom prilikom 27 ljudi uhapšeno, a većina pušetna već sledećeg dana, dok je u Nemačkoj bio samo pokušaj napada odnosno ulaska u parlament, a uhpašeno je 300 ljudi.

-Tukli su ih oštro i dok je to kod nas bio čin diktatorstva u Nemačkoj je to bio čin odbrane demokratije - rekao je on.

Vučić je ponovio da Srbija želi da bude deo kluba EU, od koje inače primamo veliku podršku, ali imamo i svoje stavove i vidimo šta se dešava u EU.

Moramo da sarađujemo i sa EU na političkom, a sa SAD na ekonomskom polju i ako odustanemo od saradnje sa SAD oni nama neće biti neprijatelji, ali će nam biti oponent, rekao je Vučić i dodao da su sve to geopolitičke igre.

Vučić je zatim napustio salu kako bi obavio telefonski razgovor sa nemačkom kancelarkom.