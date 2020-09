Mirković: Đilasovim lažima je došao kraj

Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS kritikovao je danas lidera SPP Dragana Đilasa navodeći da je još jednom pokazao da je uveren da zakon za njega ne važi i da nema nameru da odgovara za ono što je svesno činio.

"Farsa koju je izazvao krokodilskim suzama u pokušaju da izazove sažaljenje kod ljudi, nastavio je i danas, ali nikako da shvati da plač na silu i bedno izrežirane predstave više ne prolaze kod građana. Njegovu decu niko nikada nije ni usput pomenuo, a kamoli napao, za razliku od Vukana, Milice, Danila koji i danas prolaze kroz linč Đilasovih pristalica koji se prosto takmiče u bolesnim pretnjama i željama kako bi ih sve mučili, zlostavljali pa na kraju ubili", naveo je Mirković, a saopštila Informativna služba SNS.

On kaže da Đilas za svoje postupke mora da odgovara, a ne da "lošom glumom, manipulacijom, pa čak i sopstvene dece, pokušava da izvuče neku korist, pa makar ona bila i iz sažaljenja".

Jedino što je Đilas nakon mnogo vremena istinito, kaže Mirković, jeste da novčana kazna koja je moguća nije iznos koji on ne može da plati.

"Naravno da je tako kada je samo u trgovini sekundama zaradio svojim firmama obezbedio 619 miliona evra, dok je lično on, od jpropalog preduzetnika sa 74 hiljade evra, za deset godina bavljenja politikom, došao do bogatstva od 25 miliona evra u nekretninama i sve to na uštrb građana", naveo je Mirković i poručio da će se politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke uvek bazirati na boljem i srećnijem sutra za sve naše građane i svu decu, a nikada na mržnji, prevari, laži i zloupotrebi najmlađih, kao što to radi Dragan Đilas godinama, a posebno sada kada je defakto postao politička prošlost.

Mediji su preneli da je danas odloženo suđenje predsedniku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu po prijavi MUP-a za kršenje zabrane kretanja u vreme policijskog časa tokom vanrednog stanja, a Đilas je novinarima ispred suda u Beogradu ponovio da nije kršio nikakva pravila koje je država propisala i da neće platiti kaznu ukoliko je sud propiše.