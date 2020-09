VLADIMIR ĐUKANOVIĆ o "ispadima" Mila Đukanovića na račun predsednika Srbije: Ove napade doživljavam kao orden za Vučića!

Zanimljivo je da mediji čiji su novinari najviše tvrdili kako postoji neka tajna veza u saradnji između Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića odjednom daju prostor Milu Đukanoviću da ospe paljbu po Aleksandru Vučiću, napisao je narodni poslanik Vladimir Đukanović na svom fejsbuk profilu.

Kako je naveo još je zanimljivije da taj mediji daje ekskluzivno prostor za intervju poraženom na izborima u Crnoj Gori, umesto da to učini prema pobedniku.

"Poraženi je najavio svoju bitku do istrebljenja upravo protiv zacrtanog arhineprijatelja tog medija, Aleksandra Vučića. Koliko licemerja kod tandema Đilas- Šolak. Da pojasnim malo kako taj mediji funkcioniše. Recimo da je Milo Đukanović bio pobednik izbora, onda bi na tom mediju Aleksandar Vučić bio krivac za Đukanovićevu pobedu. Pravili bi se prilozi i analize kako to Vučić pomaže diktatoru kao što je Milo, Mlađan Đorđević bi nam držao predavanja o saradnji preko Caneta Subotića u hotelu "Ric" u Parizu, itd", napisao je Đukanović.

Kako navodi, pošto je Milo Đukanović izgubio, sada je Vučić kriv zato što se navodno mešao u izbore u Crnoj Gori i pomagao je, kako nam Milo Đukanović kao lider najveće opozicione partije u Crnoj Gori reče, "velikosrpskom projektu" koji želi da Crnu Goru predstavi kao srpsku i teokratsku.

"Znači, Vučić je krivac šta god da se dogodilo u Crnoj Gori. Biću iskren i napisaću da bi meni lično bilo veoma drago da se Aleksandar Vučić mešao u izbore u tom smislu da je pomogao koaliciji "Za budućnost Crne Gore" logistikom koliko god da je to moglo da se učini. Lično, ta vrsta optužbe prema Vučiću meni njega diže u očima, zato što je moje viđenje da je apsolutno normalno da Srbija sve učini da pomogne onima koji se bore protiv osobe koja sve radi protiv srpskog naroda i Srbije. To je naš nacionalni interes. Elem, pošto ja ne znam da li je to Vučić činio, a bilo bi mi krivo da nije, onda i ne mogu da iznesem neki svoj sud o čitavoj toj veštački stvorenoj ujdurmi. Ipak, meni za dušu, ja sam se kao narodni poslanik vladajuće većine obilato mešao i ponosan sam što sam to činio, jer sam osećao kao sopstvenu patriotsku dužnost da pomognem srpskom narodu i Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi u njihovoj borbi", napisao je Đukanović.

Prema njegovim rečina, otuda, sa gađenjem gledam ljigavu beogradsku tzv.inteligenciju koja je svim silama davala otvorenu podršku Milu Đukanoviću.

"Tih ljigavaca ima u redovima stranke kojoj pripadam, no sa takvima ja ne komuniciram. Od njih pravim otklon u svakom pogledu i to onaj sanitarni. Njihovi tragovi pored nečoveštva smrde i na izmet, jer su i sami izmet i to onaj retki. Ponosan sam na predsednika Srbije ukoliko je doprineo jedinstvu naroda i Crkve u Crnoj Gori i ukoliko je pomagao da Milo Đukanović izgubi izbore. Zato ja ove napade Mila Đukanovića prema Aleksandru Vučiću doživljavam kao orden za Aleksandra Vučića. P.S. Predsedniče Vučiću ne bih voleo da me razočarate i da demantujete ove Milove "pohvale" prema vama. One su velika čast za vas. ŽIVELA SRBIJA! ŽIVELA CRNA GORA! NE DAMO SVETINjE!", napisao je Đukanović.