Ostojić: Posle 31. godine na vlasti, Đukanović više nije mogao da vara ljude! (VIDEO)

Pre crnogorskih izbora plasirana je priče da se državni vrh Srbije meša u crnogorske izbore i da pokušava da uređuje njenu politiku, što je nemoguće, rekao je Dražen Ostojić, urednik u Srpskom telegrafu.

- To je praktično nemoguće. Svedoci smo bili pravljenja totalno drugačije priče. Pravljenja duplih ličnih karata i za Albance i za neke druge ljude. Danas posle izbora vidimo da Đukanović crta metu na licu Vučiću, on jednostavno pokušava da skrene pažnju sa sebe i sopstvenu krivicu pokušava da prebaci na nekog drugog - Kaže Ostojić.

On je dodao da je partija koju predvodi Milo Đukanović izgubila izbore u Đukanvićemo rodnom selu, te da je to dovoljan pokazatelj neuspeha DPS-a na održanim izborima za crnogorski parlament.

- On je 31 godinu na vlasti, ljude više ne može da prevari. On je udario na crkvu, narod je to video i nije hteo da mu oprosti. U Crnoj Gori su ljudi vernici kao i ovde i tu nije moglo da bude kalkulacije - naveo je Ostojić.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, rekao je za Pink da Milo Đukanović uvek za sopstvene neuspehe krivca traži u Srbiji i takozvanoj velikosrpskoj politici.

- Ta frustracija Beogradom traje već više decenija, a Milo je na toj karti straha od Beograda i njegove moći obezbedio nezavisnost Crne Gore. On je uspeo da prevari i sve one Srbe u Crnoj Gori - kaže Jeremić.

On je istakao kako je Đukanović u Crnoj Gori jedino podržao Bošnjake, Muslimane i sve ostle manjine u Crnogj Gori.