Orlić: Smeta im što u Srbije više ne mogu da pljačkaju

Iznova se potvrđuje pravilo: samo slaba i neuspešna Srbija je, izgleda, dovoljno dobra Srbija u očima onih koji svoj uspeh oduvek jedino umeju da mere - dubinom provalije u koju se gura naša država. Takvima Srbija koja pobeđuje kvari planove, ruši sliku koju su izgradili o sebi, samo im smeta. A onaj ko Srbiju podigne, učini dovoljno jakom da napreduje, da snaži svoje pozicije i ugled, štiti svoj narod i interese, da beleži pobede u ekonomiji i takmiči se sa svetom – taj im smeta najviše. I zato su njihove nišanske sprave danas sve podešene na Aleksandra Vučića, navodi u svojoj pisano izjavi član predsedništva SNS Vladimir Orlić.

-Počevši od srpskih tajkuna i lopova, samih vedeta bivšeg režima, što u Srbiji koju predvodi Aleksandar Vučić ne mogu više da pljačkaju i da se sile. Jer im je za povratak na vlast upravo Vučić – neprobojna barikada. Pa u besu divljaju i pene, prskaju blatom i lažima svuda oko sebe, udaraju mu na porodicu, gađaju klevetama. Slepi od mržnje prema njemu i svemu što ima veze sa njim, čak i sa Srbijom koja ga bira za svog lidera, spremno vode hajke i protiv srpskih kompanija koje su navikli da čerupaju, a kojima sada više nemaju pristup. I za to je, naravno, kriv Vučić. I neka je. Baš zato njega narod ceni još više. I nikoga ne čudi kad takvu lihvarsku propagandu ovdašnjih lažova i secikesa doslovce prepisuju mediji u regionu. Zato što oni tamo živo brinu za dobrobit naših firmi, gore od želje da zaštite interes srpskih poreskih obveznika? Kako da ne. Biće da ih, ipak, svrbi što Srbija stiže po BDP-u one koji su joj bežali prethodnih sto godina. I za to je Vučić kriv. Nego šta je. Na tu njegovu „krivicu“ je Srbija ponosna - ističe Orlić.

Kako kaže, umišljene političke „zvezde“, koje su svoje karijere umele da grade samo beskrupulozno gazeći po srpskim nacionalnim interesima i dostojanstvu svog naroda, pspremne da na tom putu i poklone Prištini odluku MSP kao krunu „državnost“ izgrađene u krvi i kršenju međunarodnog prava, da slugeranjski pišu rezolucije kako im se telefonom iz rominga naredi, izmeste pregovore iz UN u Brisel, postave granice između Srba i Srba, odreknu se svog naroda na KiM, u Crnoj Gori i RS, danas trče da Vučića optuže za sve što su sami radili. Jer on radi sve suprotno od toga, a njihove karijere su prekinute zauvek. I za to je on kriv. Jeste. Na sreću srpskog naroda, gde god da živi. A što se tim ovdašnjim „zvezdama“ u glas pridružuju jednake političke „veličine“ iz EP, karijerni lobisti za račun Prištine o kojima niko ovde ne bi ni znao da nisu smisao postojanja našli u napadanju Vučića i Srbije – opet nikoga ne čudi. Svaka naša pobeda u zaštiti državnih i nacionalnih interesa smetnja je za njihove ambicije. Kriv im je Vučić? Nego šta je. Pre njega nizali su se samo naši porazi, a svaka šuša gledala da se na njima naplati, dodaje on.

Kako kaže, satrapi što se kriju pod firmom „istraživača“ i „eksperata“, navikli da im se plaća po zahtevu i kivni što država više nije servis za njihovo reketašenje, ne kriju da bi Vučića i one koji ga slede najradije, sve – „u logore“. Kriv je Vučić za njihove neuspehe? I jeste, jer to znači da ne da zemlju pijavicama na poslužavniku. Pa i ne čudi što takvima pred kameru trči i onaj što vlast gubi posle 30 godina, da se tamo jada i žali na Vučića, u njemu traži alibi i krivca za neuspeh kod sopstvenih građana. Jer je Vučić najviše kriv što Srbija po platama prestiže komšije, a vide to i komšije, pa se i komešaju? Jeste, najviše je kriv. Zato i ima poverenje Srbije.

Što više rafala svi oni ispale prema Aleksandru Vučiću, jače se zbijaju redovi oko njega i sve su brojniji. Toliko treba da znaju. Za njih je ovo pitanje njihovog interesa, a za Srbiju borba za opstanak, budućnost države i njene dece. Pa neka razmisle – čiji je motiv jači. I ko pobeđuje, zaključuje on.