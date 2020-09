GAK: FER-PLEJ DUŠE

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Slavko Gak rekao je da se mir ne kupuje, duša se ne prodaje, a da vrhunski sportista zna samo za fer-plej iz te iste jedne, jedine duše.

- To je otprilike okosnica životne filozofije za koju sam bio uveren da je duboko u duši mora gajiti svaki vrhunski sportista, bivši ili sadašnji jer vrhunske rezultate sportisti postižu osim besomučnim treniranjem tela, hladnom glavom koja se bilduje za vrh i to je ono što ostaje posle zlatnih medalja. Znaju oni svi to - rekao je Gak, a povodom intervjua koji je dao Danilo Ikodinović, i dodao:

- Poštujem stavove svih i u politici i u sportu, trudim se da razumem čak i kada se menjaju mada više volim doslednost i podršku iz uverenja, ali, ipak, ne mogu da razumem da stavovi ozbiljnog, vrhunskog sportiste zavise od nekog trenutnog uloga ili pomisli na tako nešto.

Gak kaže da mu se ne mili da o Danilu Ikodinoviću, nekadašnjem kolegi iz bazena, jednom od najboljih vaterpolo igrača Srbije i sveta govori u konktekstu politike.

- Nekako bih radije da ga iz kafanskih priča vratim na sportski teren. A na tom sportskom terenu, u našem slučaju bazenu, naš vaterpolo je pre ove „ogavne politike“ koja mu je mrska, plivao u dugovima - ističe Gak i dodaje:

- U vreme vladavine Srpske napredne stranke sa Aleksandrom Vučićem na čelu, u kojoj je malo hteo da zapliva, pa malo ne, je samo u proteklih godinu dana u vaterpolo upumpano 2,2 miliona evra. Zna Ikodinović, siguran sam, da je to novac, 1,2 miliona evra, koji se vrhunskim igračima dugovao na ime premija za ostvarene rezultate na takmičenjima od 2008. do 2012. godine. Novac koji im je država dugovala deset godina i ispit na kome bismo pali da ova nepravda nije ispravljena. Zna, siguran sam, i da je Aleksandar Vučić za to zaslužan, i da je osim toga vaterpolo klubovima obezbeđeno još milion evra za pomoć za učešće u Evrokupovima i Jadranskoj ligi. Zna i šta taj novac znači sportistima, ali i ko ga je obezbedio da bi nepravdu ispravio i zaslužen novac našim kolegama isplatio.

Prema njegovim rečima, to sve zna Ikodinović i da mu zato nije jasno odakle dolazi toliki gnev.

- Iz bazena ne dolazi, niti iz politike jer u njoj nije a bio bi očigledno iz pogrešnih razloga, a teško je poverovati i da je iz hladne glave vrhunskog sportiste - rekao je Gak.

Gak kaže da različito mišljenje može da prihvati, ali da ne može i da neće da se ova vlast sa Aleksandrom Vučićem na čelu poredi sa ljudima koji su od 2000. do 2012. upropastili zemlju dok su je vodili sa Draganom Đilasom, kako je rekao, koga pominje.