View this post on Instagram

The beautiful Vermeil Room of the White House. Adorned with stunning Christmas decorations. Picture via @amandabarkleyfloral • • • Thank you @jonibwebb for the info! P.S. if you don’t already follow @jonibwebb Cote de Texas you really should! • • • • •#thewhitehouse #whitehousechristmas #thewhitehousechristmas #thewhitehousechristmas2019 #flotus #volunteers #workofmanyhands #workofmanyhandsmakelightwork #vermeilroom #christmas #christmasdecor #christmasdecoration #trimthetree #americashouse #firstladies #merrychristmas #happyhanukkah #holidayseason