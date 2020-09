ORLIĆ: ZAHVALjUJUĆI VUČIĆU DANAS SRBIJA ISPISUJE NOVE STRANICE SVOJE ISTORIJE

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da zahvaljujući Aleksandru Vučiću danas Srbija ispisuje nove stranice svoje istorije.

- Do pre nekoliko godina usamljena i neshvaćena, bez pravih saveznika, ekonomski oborena na kolena i tragično zaostala za svetom, Srbija je uspela da preokrene situaciju na način koji naša generacija nije ni smatrala za moguć. Aleksandar Vučić vratio joj je samopouzdanje i ponos, pravo da odlučuje o svojoj sudbini i veštinu da za to pridobije partnerstvo najmoćnijih na svetu - rekao je on.

Kako je naveo, Srbija je, koliko juče suočena sa zahtevom da potpiše „međusobno priznanje“ sa Prištinom, Srbija umesto toga razgovore u Vašingtonu završava sa dogovorenim sveobuhvatnim planom normalizacije ekonomskih odnosa – garancijom života za srpski narod na KiM, ali i sve druge građane Srbije. I to je direktna zasluga Aleksandra Vučića.

- Upravo on je, na prvom susretu jednog predsednika Srbije sa predsednikom SAD, dogovorio proširenje zone „mini - Šengena“, kojoj od danas pristupa i Priština, a iza čijeg koncepta jedinstvenog tržišta sada staje i autoritet SAD i njihov kapital. Za Srbiju i njenu ekonomiju ovo je rezultat od neprocenjivog značaja. On obezbeđuje dalje širenje zajedničkog tržišta u regionu, a upravo našoj državi obezbeđuje najviše novih poslova i najveći rast prihoda od izvoza. Ideju „mini - Šengena“ na regionalnom planu prvi je predložio upravo Aleksandar Vučić - objasnio je Orlić.

- Principijeno i čvrsto, onako kako je odbio svaku mogućnost potpisivanja „međusobnog priznanja“, Aleksandar Vučić obezbedio je da Srbima na KiM i našem Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici budu konačno priznate diplome. Važno pitanje jednog od težih oblika diskriminacije naših sunarodnika time je rešeno. Ovo rešenje je dragoceno za njihovu perspektivu koliko i nova putna i železnička infrastruktura, koja je takođe dobila svoje mesto u potpisanom sporazumu. Na taj način obezbedili smo povezivanje svih krajeva u kojim žive Srbi, podigli kvalitet njihovog života na nivo kom do nedavno nismo smeli ni da se nadamo. I na svemu tome je insistirao lično Aleksandar Vučić - kaže on

Orlič je obajsnio da je obezbeđena je dodatna pravna zaštita za našu crkvu i naše svetinje na KiM, a dogovorenim merama približili smo značajno našu državu mogućnosti bezviznog režima sa SAD. Snažni signali ohrabrenja poslati su na taj način investitorima iz celog sveta, uputili ih na Srbiju kao mesto stabilnosti u svakom smislu, mesto na kom se veliki projekti otvaraju šestom brzinom, a svačiji kapital je siguran.

Nove investicije i nova radna mesta za naše ljude dobili su na taj način mlazni pogon. I da to ne bude sve: Beograd postaje regionalni centar u koji dolazi Američki razvojni fond. Još novih projekata i novih investitora, novi kapital i nova vrednost, svi zajedno za Srbiju znače dodatna nova radna mesta, rast ekonomije i životnog standarda. Oni znače, doslovno – budućnost za naš narod i našu državu.

A na pitanje koje već sada postavljaju svi u regionu: kako se stiže od uslovljavanja da se potpiše „obostrano priznanje“ Orlić navodi da do svih navedenih rezultata, i to u manje od dva dana, odgovor je jasan – tako što na čelu svog pregovaračkog tima imate Aleksandra Vučića. Srbija ga danas ima.

- Srbija danas štiti svoje interese i čuva svoje dostojanstvo sa velikim uspehom, ali istovremeno i uspeva da se izbori za otvaranje novih perspektiva, i da obezbedi svom narodu ono na šta je čekao decenijama. Zahvaljujući upravo Aleksandru Vučiću, danas – Srbija pobeđuje. Ne bilo kakvim, već pobedama – za istoriju - naglasio je Orlić.