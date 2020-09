Jovanov: Ozbiljni pomaci na bolje za Srbiju i srpski narod

Nakon niza godina, u kojima je pitanje Kosova i Metohije smatrano za odavno rešeno, odgovornom i ozbiljnom politikom predsednika Vučića, Srbija je ovo pitanje vratila na pregovarački sto i za tim stolom za sebe izborila povoljna rešenja, navodi u svojoj pisanoj izjavi potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.

Ko je do danas uopšte mogao da poveruje da je moguće da delegacija Srbije vodi dijalog sa delegacijom Prištine, da se razgovori vode na inicijativu i na teritoriji SAD, a da Srbija dobije nešto povoljno?, zapitao se on.

-Međutim, to je nova realnost, jer je predsednik Aleksandar Vučić pokazao kredibilitet i ozbiljnost u razgovorima, odlično je procenio pozicije administracije predsednika Trampa, a zatim je u okviru datih okolnosti izvukao maksimum za Srbiju, hrabro i odvažno se suprotstavivši pokušajima da se od Srbije dobije međusobno priznanje sa Prištinom - ocenjuje Jovanov.

Kako kaže, danas potpisan bilateralni sporazum sa SAD donosi velike američke investicije na prostor Srbije, koje će na najdirektniji i najkonkretniji mogući način poboljšati kvalitet života i Srba i Albanaca i koje će, uveren sam, umnogome promeniti ekonomsku sliku siromašnih krajeva juga Srbije i Kosova i Metohije.

-Čitava mreža auto-puteva, puteva i pruga, dramatično će promeniti uslove za investiranje i omogućiti lakši dolazak investitora zainteresovanih za podizanje fabrika, pogona i zapošljavanje ljudi. Takođe, vrlo je važno što se ovim sporazumom prištinska strana obavezala na poštovanje presuda koje se odnose na imovinu naše crkve, ali i na položaj SPC i njene imovina na Kosovu i Metohiji uopšte - rekao je Jovanov.

-Sve su ovo ozbiljni pomaci na bolje kako za državu Srbiju, tako i za srpski narod, posebno za naše ljude koji žive na prostoru Kosova i Metohije i koji danas mogu da kažu da je opravdano poverenje koje su uvek i u ogromnoj meri davali Aleksandru Vučiću - ističe on.

Nažalost, kako kaže, ima ljudi koji su se nadali i najavljivali da će predsednik Vučić da uradi nešto na štetu Srbije, kako bi imali povod da opet pokušaju da se nemirima i nasiljem dočepaju vlasti. Nije tim ljudima stalo do Srbije, jer da jeste, ne bi tako željno očekivali da država doživi štetu, kako bi oni pokušali da ostvare korist.

-Njihove laži su se danas potpuno razvejale. Ništa se nije desilo na štetu Srbije, a predsednik Vučić je pokazao i dokazao da ume i zna da se izbori za interes države i naroda, da ume da promeni okolnosti koje su za Srbiju nepovoljne i da se u datom okviru izbori za Srbiju, čime je još jednom pokazao da je jedini adekvatan, ozbiljan i kredibilan sagovornik - kaže Jovanov.

-To danas vidi Srbija, to danas vidi svet i nema laži koja to može da promeni - zaključuje on.