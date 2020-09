EKSKLUZIVNI INTERVJU PREDSEDNIKA VUČIĆA IZ VAŠINGTONA ZA PINK: Nastavljamo borbu, iz Vašingtona idemo za Brisel! Bio sam ponosan na sadržaj koji smo potpisali, to je dobro i za Srbe i za Albance

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ekskluzivnom intervjuu za Pink govorio o svim detaljima sporazuma potopisanog u Beloj kući.

- Još jednom želim da građanima Srbije kažem da sam zadovoljan posetom Vašingtonom, sporazumi su dobri. Znam kakvi će tek da dolaze sa drugih strana. Mi smo došli spremni, u SAD su čuli ono što imamo da kažemo. Oni su priznali nezavisnost KiM, ali su saslušali i nas. Sporazum koji imamo u rukama, dobri su za našu zemlju. Ne želim da pokazujem sve i omaložavam drugu stranu. Mislim da je ovo sporazum koji treba da otvori nove prilike - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić eksluzivno za TV Pink iz Vašingtona.

Kaže da je cilj sporazuma spajanje ljudi i projekata.

- To sve mora da bude mir i stabilnost. Većina ljudi mora da zna koliku smo cenu platili zbog neogovornih postpaka iz prošlosti, želimo da očuvamo mir i stabilnost - rekao je predsednik Vučić.

- Uz izgradnju puta između Beograda i Prištine, provođenje finasnijske podrške za mala i srednja preduzeća, dodatni bilateralni projekti, kao međunarodne korporacije, Srbija je dobila na značaju - ukazao je predsednik Vučić na ostale tačke sporazuma.

Kaže da sve ovo znači u daljoj izgradnji kreditnog rejtinga Srbije.

- To znači da mnogi ljudi ne ostanu bez posla. To je za nas dobro jer će to podsticati dolazak novih investora u našu zemlju. Razgovarao sam sa ambasdorima, zahvalan sam Trampu, Majku Pensu, Ronu Džonsonu i nadam se da ćemo moći da nastavimo tu saradnju - dodao je predsednik Vučić.

Što se mini šengena tiče, predsednik kaže, da je i tome posvećena značajna šansa ukazivajući da je danas Srbija ekonomski ispred drugih.

- Mini šengen će nam olakšati i smanjiti barijere. Svetska banka kaže da bi mini šengen bio ušteda oko milijardu i po minimalno, to bi značio da možemo da finasiramo puteve, stanove za mlade ... Kod nas je to od velikog značaja - objašnajva Vučić značaj malog šengena za koji se zalaže.

Na pitanje o potpisivanju ekonosmkog sporazuma u Vašingtonu, Vučić kaže da ima dve fascikle, koje je pokazao novinarki TV Pink.

- Ovo je potpisao predsenik Tramp, ovo sam ja. Mi smo napravili pismo razmene sa SAD. Znamo i šta je ono što su Albanci potpisali - rekao je predsednik Vučić.

Osvrnuvši se i na ćutanje Evropske unije po pitanju KiM u ovom trenutku i svega što se ovih dana dešava u Vašingtonu, kaže da razume "ćutnju Evrope" i to da nema reakcije.

- Razumem njihovu ćutnju - rekao je predsednik Vučić.

Međutim, naglašava da je za njega jedno od važnih pitanja ekonomski napredak Srbije. Kaže da je zahvalan ljudima u Srbiji.

- Mi smo poštovani, primljen sam bilateralno sa Trampom i to nema veze sa političkom kampanjom - kaže on.

- Ja sam juče bio ponosni Srbin, da budem u ovalnoj sobi, da razgovaram ravnopravno sa predsednikom Trampom. To nisam uradio jer sam Aleksandar Vučić, već jer sam predsednik Srbije. Da vam ne pričam sa čim smo sve morali da se izborimo, a siguran sam da će možda Amerikanci jednom o tome da pričaju, možda u svojim memoarima - dodao je Vučić.

Kaže da je diskutabilna tačka 10. ono što su Albanci sa Kosova želeli, ali da svako ima pravo da proba.

- Oni su imali priliku da probaju da nametnu to, ali nisu uspeli. Ovo je dobro i za njih. Ljudi, mi treba da živmo zajedno i to decenijama i vekovima unapred - kazao je Vučić.

Kaže da je sporazum potpisan u Vašingtonu dobar, da takav Srbija neće skorije da dobije bolje.

- Došli smo pripremljeni i spremni. Torbe su nam bile teške, pune papira - rekao je.

Kaže da je spreman i za Brisel, i za EU, dodaje da će na stolu biti i tamo ekonmske teme, ali ne u ovoj ceni.

- Kosovo je deo naše budućnosti i prošlosti, a budućnost je naša najskuplja reč - rekao je Vučić za TV Pink.

Što se Kosova tiče, Vučić kaže da je za njega i dalje jako važno.

- Znam svako selo na Kosovu, svaki grad. Znam kako je našim ljudima - kazao je Vučić.

Komentarišući negativne komentare na fotografije koje su u Srbiju stigle iz Vašingtona, a koje se odnose na odnos sedenja predesdnika Srbije i SAD, Vučić kaže da je sedeo u skladu sa protokolom i kaže da ne vidi tu ništa čudno.

- Sedeo sam preko puta Trampu i ne znam šta je tu čudno?! Mi smo razgovarali, tako se sedi sa sagovornikom. O tome pričaju i mnoge knjige. Prilikom samog potpisivanja akata ja sam sedeo sa desne strane Trampa, a albanski predstavnici su bili sa leve strane i tu smo rekli šta imamo da kažemo. Šta da očekujete o loših komentara. Mnogi su sa se rancom na leđima slikali i u Belu kuću su ušli možda u tursitičku posetu - rekao je Vučić.

-Razumem želje da nastave ono što su želeli se Emiratima, ali da sačekamo i to šta će Izrael da uradi - rekao je.

Ponovio je da je zadvoljan posetom Vašingtonu i susretima koje je srpska delegacija obavila.

-Ovde je sve, samo ne laka atmosfera. Ovde je sve avetinjski pusto. U pola devet uveče, sve je pusto. Čudna neka situacija, ali verujem da će Amerika da izađe iz takve situacije - rekao je predsednik Vučić.

- Sporazum je dobar i za Srbe i Albance. Kao što sam rekao, predaja nije bila opcija. Hvala ljudima koji su nam pomogli u saznanjima o kontrainformacijama da je predaja ipak opcija, ispalo je da to nije tako - ponovio je predsednik Vučić za TV Pink.