TOMIĆ ZA PINK: Da Srbija ne stoji tako dobro sa svojim ekonomskim parametrima, Amerika nikada ne bi potpisala takav sporazum! (VIDEO)

Potpisani ekonomski sporazum u Vašingtonu jako je bitan i otvara mogućnost za otvaranje novih fabrika, novih mesta i ulaganja u železnice i puteva, rekla je za Novo jutro televizije Pink Aleksandra Tomić predsednica Skupštinskog odbora za finansije.

Tomić je komentarišući razgovore između Srbije i delegacije takozvanog Kosova istakla da se tamo dogodilo ono što je bila najava, da albanska delegacija traži priznanje Kosova.

„Oni su pokušali da u SAD završe svoj posao koji su davno započeli priznavanjem takozvanog Kosova od strane američke administracije, to su pokušali i u ovom trenutku. Takođe, moralo je da dođe do određenih sastanaka između predstavnika Prištine i naših predstavnika i to najviše zbog nas“, rekla je Tomić.

Kako kaže, najbitnije je da znamo gde se nalazimo kada su u pitanju naši odnosi u vezi sa takozvanim Kosovom.

„Dešavale su se mnoge stvari koje su ugrožavale život našeg naroda na toj teritoriji, tako da je ekonomski sporazum jako bitan i otvara mogućnost za otvaranje novih fabrika, novih mesta i ulaganja u železnice i puteva“, rekla je Tomić.

Kako kaže, da Srbija ne stoji tako dobro ekonomski sa svojim parametrima, Amerika nikada ne bi potpisala takav sporazum.

„Mogli smo čuti i razna ismevanja na račun predsednika Srbije, ali građani ne smeju da imaju predrasude, protokoli i takav odnos postoji u mnogim državama. Predsednik mora da se povinuje protokolima domaćina, ali suština je u nečem drugom, a to je da je takođe odbranio i interese Srbije“, rekla je Tomić.

Kako kaže, uspeo je da sa polja politike razgovore prebaci na polje ekonomije i to je veliki uspeh.

Dr Jelena Vukojičić, politikolog, rekla je da Trampu u ovom trenutku svaka pobeda na spoljno poliitičkom planu mnogo znači.

"Strana koja je najviše poentirala i dobila ovim sporazumom svakako je srpska strana“, rekla je Vukojičić i dodala da oni koji žele to da negiraju rade nešto neodrživo.

Dodaje da je ovo jedan čisto ekonomski sporazum, i dodaje da sve što ima veze sa ekonomijom najviše ide u prilog Srbiji.

„Videli smo koliko gubimo ekonomski kada su uvedene takse. Mi smo ti koji su veliki izoznici, konkurentni smo i svaki sporazum koji ide ka relaksaciji ekonomskih odnosa ide u prilog Beograu“, rekla je Vukojičić.