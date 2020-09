VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Sporazum iz Vašingtona je ISTORIJSKI - To nije dogovor sa Albancima, već dogovor predsednika Srbije i predsednika SAD (VIDEO)

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, govoreći o sporazumu u Vašingtonu kaže da ako bilo ko sumnja u nešto ili ima neku dilemu, samo treba da pogleda kako o tome izveštavaju mediji u Hrvatskoj i Prištini.

Vučićević kaže da ne treba zaboraviti da je Ramuš Haradinaj pretio izlaskom iz takozvane vlade i rušenjem vlade u Pruštini zbog potpisivanja ovog sporazuma.

- Ne zaboravite da su Jutarnji list i koji sve mediji u Hrvatskoj pisali kukumavske tekstove u kojima kukaju nad strašnom sudbinom Albanaca jer Srbija nije priznala Kosovo, a Vučić je dobio šta je hteo. Onda je jasno kakav je to sporazum. To je sporazum kao i svaki sporazum - kompromis, ali je bolji nego što smo mogli da očekujemo - rekao je Vučićević za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, kada je počinjao dijalog u Vašingtonu, naša delegacija je dobila papir na kojem stoji da Amerika insistira na tome da Srbija i lažna država Kosovo izvrše takozvano međusobno priznanje.

- Da prevedemo na srpski, to znači, da Srbija prizna lažnu državu Kosovo. To je bio prvi zahtev, u prvom non-pejperu je to stajalo. Dakle, iz te pozicije, za samo 24 sata, za manje od 24 sata, za jedan radni dan, naša delegacija na čelu sa Aleksandrom Vučićem, svaka im čast, došli smo dotle da imamo vrlo dobar sporazum, istorijski. Mi nemamo dogovor sa Albancima, mi imamo dogovor predsednika Srbije i predsednika SAD - naglasio je Vučićević.

Prema njegovim rečima, taj sporazum ni u jednoj tački nije narušio državni interes Srbije.

- Bez obzira ne sve hejterske kritike i ove skandalozne Tviter stručnjake koji lupetaju gluposti, gledam danima ne samo Tviter, i po ovim Đilasovskim medijima, neko je tamo ponižen... Pa, ljudi, kada su Đilas i njegovi bili na vlasti mogli su da vide Belu kuću samo na razglednici - kazao je Vučićević.

Kako dodaje, ovo je prvi sastanak predsednika Srbije sa predsednikom Amerike ikada.

Vučićević ističe da je u našem interesu pristupanje teritorije Kosova mini Šengenu, srpskom projektu koji je predložio predsednik Vučić.

- Da se ne lažemo, sada su Amerikanci naterali Albance, nisu to uradili drage volje, naterani su, da pristanu na mini Šengen, a to znači apsolutni protok robe, kapitala i ljudi u celoj regiji - istakao je Vučićević i dodao da je to svima u interesu, a najviše Srbiji.