JUGOVIĆ: Predsednik Srbije je u Vašingtonu postigao uspeh koji mu tajkuni nikada neće oprostiti

Boško Obradović nije imao većinu na sednici Glavnog odbora “Dveri”, kada se odlučivalo da ova politička stranka pristupi u đavolski savez sa Đilasom. To zapravo znači da nije imao ovlašćenje od svojih saboraca da sklapa savez sa tajkunima, a on je to učinio, izjavio je Bratislav Jugovic, član Glavnog odbora SNS i narodni poslanik.