STEFANOVIĆ: Srbija je uspela da napravi značajan pomak, a predsednik Vučić zaštitio naš suverenitet i naše nacionalne interese!

Kada vidimo da su oni koji se protive ovom sporazumu, koji su iskreno tužni i nesrećni zbog njega, predstavnici kosovskih Albanaca i jedan deo opozicije u Srbiji, to je samo još jedan dokaz da je predsednik Aleksandar Vučić uradio dobru stvar za našu zemlju, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

"Svi prištinski mediji već 24 sata vode kampanju protiv njihove delegacije koja je bila u Vašingtonu, što samo pokazuje koliko su Albanci zadovoljni onim što je potpisano. Nažalost, mnogi ne razumeju koliki je nivo pobede koju je predsednik Srbije uspeo da ostvari u gotovo nemogućim uslovima, a u šta je malo ko verovao do pre samo nekoliko meseci", rekao je Stefanović.

Kako je istakao, danas imamo situaciju u kojoj je Srbija uspela da napravi značajan pomak, a predsednik Vučić zaštitio i naš suverenitet i naše nacionalne interese.

"To je malo kome pošlo za rukom. I ne čudi što se javljaju reakcije otpora i ne čudi što to mnogima smeta, ali jasno je da to ne smeta građanima Srbije i da je ono što je uradio predsednik Vučić u najboljem interesu i naše zemlje i našeg naroda", naveo je Stefanović.