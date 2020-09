MILOŠ VUČEVIĆ: Svega 35 posto čine žene preduzetnice i zato subvencionišemo njihovo samozapošljavanje

Grad Novi Sad je i ove godine realizovao Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje žena, a u cilju podsticanja ženskog preduzetništva.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević uručili su danas ugovore ženama koje su ostvarile pravo na Javnom pozivu. Tom prilikom gradonačelnik im je poželeo uspeh u poslovima za koje su se opredelile.

- Nije bilo lako od 90 prijava izabrati 50 najboljih. Ovoga puta pokazalo se da su potrebe duplo veće i to ćemo morati da korigujemo u narednom periodu. Dobra vest je da je u Novom Sadu danas 5700 više zaposlenih nego u decembru 2019. godine, i dobro je što je više žena je među njima nego muškaraca, a čak 20 000 više ima žena u našem gradu. Podaci pokazuju da su one informatički pismenije od muškaraca, tako da nema mesta predrasudama. Ono što nije dobro je da žene i dalje zaostaju u preduzetništvu, svega 35 posto čine žene preduzetnice. Zbog toga i subvencionišemo njihovo samozapošljavanje. Na konkursu su bila zastupljena razna zanimanja, a bilo je i manje očekivanih kao što su vulkanizerski poslovi i izrada i popravka nameštaja. Verujem da će njihove firme opstati u prvoj poslovnoj godini koja je najteža, pa da se vidimo na novim konkursima za radna mesta, za nabavku opreme, putem drugih programa Grada. Nama je to veoma važno, da budu što uspešnije, da imaju više novca, da zaposle više ljudi. Želim im da kao privatna inicijativa budu ekonomska snaga grada, da ostanu sa svojim porodicama u našem Novom Sadu, jer to je divno mesto za život – naglasio je gradonačelnik Vučević.

U ime preduzetnica obratila se Marija Rakić i zahvalila se Gradu što ih je, putem ovog Javnog poziva, podstakao da započnu svoj posao, i tako im pokazao da nisu same.

- Ova pomoć nam posebno znači u ovako izazovnim vremenima, a nadam se da ćemo unapređivanjem svog poslovanja doprineti dobrobiti cele zajednice – istakla je Marija Rakić.

Za podsticaj ženskog preduzetništva putem dodele subvencija za samozapošljavanje u budžetu Grada Novog Sada opredeljeno je ukupno 10 000 000 dinara.