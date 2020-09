Velike stvari smo izvojevali u Vašingtonu, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić i istakla da je otvaranje kancelarije DFC u Beogradu ogroman signal za investitore i pokazatelj koliko je Srbija bezbedna zemlja za ulaganje.

"Preponosna sam na našu zemlju i delegaciju, predvođenu predsednikom Aleksandrom Vučićem, kako su predstavljali Srbiju u Vašingtonu i Briselu, kako su ispregovarali sporazum i šta je sve Srbija dobila", rekla je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara u Vranju, gde je obišla izgrađene stanove i radove u okviru projekta stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti.

Brnabić je podvukla da se očekuje da predsednik DFC-a uskoro dođe u Srbiju, svakako do kraja septrembra, te da se već radi na otvaranju regionalne kancelarije DFC u Beogradu.

"To je signal za investitore, za to koliko smo bezbedni, koliko će tek biti ulaganja, šta to znači građanima i privredi", rekla je Brnabić.

Velike stvari smo izvojevali u Vašingtonu, zaključila je premijerka.