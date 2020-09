ĐILASOV KUM JE POKUŠAO DA OBMANE GRAĐANE? Krstić i Matić: Njegova izjava je komična, reč je o lažnoj vesti

Izjava Mlađana Đorđevića, kuma Dragana Đilasa o tome da je u Vašingtonu dogovorena ekonomska pomoć od osam milijardi dolara Srbiji je obična izmišljotima, a u političkom smislu „samoubilačka obmana“, ocenili su sagovornici Pinka, ističući da je reč o jednoj vrsti egzibicionizma i ekstremizma i radikalnog pristupa politici gde ne postoji osećaj za javni interes.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da je izjava Mlađana Đorđevića komična.

- Poznajem gospodina Đorđevića, ali me stvarno iznenađuju ovakve vesti, zaista ni deca u ovakve besmislice ne mogu da poveruju. Ovo je prevara, obmana građana – naveo je Krstić, kako je rekao 8.000 dolara ne može da se sakrije ako Amerikanci to pošalju, a ne osam milijardi dolara.

- Krstić je istakao da ga u čudi zašto Đorđević govori ovakve laži i besmislice, ne u političkom, vež u ljudskom smislu, jer ipak ne može čovek da dozvoli sebo da izgovori ovako providnu laž.

Ovo je, kako je rekao, ozbiljna obmana.

- Međutim, u političkom smislu to je samoubilačka obmana. Kada bi vi danas pitali na ulici nekoga po čemu pamti Mlađana Dinkića on bi rekao da pamti 1.000 evra koje mu je obećao, a nikada mu nije dao. Ako sada ovaj duet Đorđević – Đilas priča o tih 1.000 dolara, građani će im to zapamtiti. Mislim da za njih nije korisno da takve laži govore. Nije korisno ni za televiziju na kojoj je govorio o tome, koja sebe degradira, nije korisno ni za opštu društvenu i političku klimu – rekao je Krstić.

Naveo je i da je u politici nije zabranjeno ni da čovek bude glup i pokvaren, ali da mu nisu jasni mediji koji objavljuju ovakve stvari, bez ikakvog ograđivanja.

Novinar Marko Matić je napomenuo da je Mlađan Đorđević u vreme Borisa Tadića, bio savetnik predsednika, dakle obavljao je veoma važnu državnu funkciju, ali da za one koji prate njegov rad plasiranje ovakvih izmišljotina i nije iznenađenje.

- On je kum Dragana Đilasa, njegov politički saradnik. Čovek koji je prema priznanju Dragana Đilasa učestvovao u skrivanju njegove imovine – naveo je Matić i podsetio da je Đorđević pokušavao da od udruženja ratnih vojnih veterana napravi političku partiju, ali je zahtevao da su nju uključi vojni sindikat.

Matić je ukazao da je u vojsci zabranjeno političko organizovanje, a Mlađan Đorđević je pokušao da ih politički organizuje sa ciljem da učestvuju u nasilnom rušenju sadašnje vlasti.

- Sve njegove izjave, postupci, ciljevi i metodologija njegovog rada svode se na politički ekstremizam – rekao je Matić.

On je dodao da je i ova izjava iz tog domena, jedna vrsta egzibicionizma i ekstremizma, radikalnog pristupa politici gde ne postoji osećaj za javni interes, za opšte dobro i veliki je problem što baš na temi Kosova koja je od najvećeg nacionalnog interesa pokušavaju da se ubiraju jeftini politički poeni.

Sama činjenica da pokušavaju da ubiraju poene na ovoj temi pokazuje da su u pitanju ekstremno neodgovorni ljudi koji ne misle ništa dobro građanima ove zemlje, istakao je Matić.