VUČELIĆ: Sporazum lidera buduće vlasti u Crnoj Gori višestruko koristan i pozitivan (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik “Novosti” Milorad Vučelić pozitivno ocenjuje sporazum koji su potpisali lideri buduće vlasti u Crnoj Gori, odnosno sadašnje opozicije.

Vučelić ističe da je sporazum inteligentan i mudar i višestruko koristan i pozitivan.

- Kada govorimo o interesima Srbije pozitivan je jer očigledno neće biti faktor destabilnosti. Crna Gora će biti proevropski orjentisana, to je jedan smirujući ton – rekao je Vučelić.

On kaže da nije očekivao da pristalice Mila Đukanovića pevaju Tompsonove pesme.

- Očekujem da to bude na nivou incidenta, ali da bude masovno… to je za mene jedan od najvećih šokova - rekao je Vučelić.

On je ocenio da se potura jedna stvar – da neko hoće Crnoj Gori da ukrade državu.

- To što je Crna Gora postala država je nesporno, mada je možda moglo sve na drugi način, ali je sporno da se gradi država na antisrpskom identitet, bez Njegoša, ćirilice, a to ti je sve na dohvat ruke… Drugo ko želi teokratsku vlast, to nikome nije ovde ambicija – naveo je Vučelić.

Prema njegovim rečima, Đukanović sada nije stradao ni od takozvanog ruskog imperijalizma, ni od nekog velikogsrpskog hegemonizma, o kojim su govorili, već na demokratskim izborima.

Istoričar Saša Adamović ističe da je odlazak DPS sa vlasti ključna stvar.

- To nije samo posle 30 godina, već posle 75 godina. Tamo se vlast nije promenila od 1945. godine i to ne smemo da ispustimo iz vida – naveo je Adamović.

On je dodao da ne smemo da zaboravimo da se na izborima u Crnoj Gori desila tako velika stvar zbog nekog sporazuma koji je potpisan ili izjava koje nam se dopadaju.

- Hteli bi sve preko noći da promenimo, za 48 sati nešto što se gradilo 30 ili 75 godina, a to nije realno – naveo je Adamović.

Kako je dodao, popisan je sporazum između lidera tri koalicije i u njemu mora postojati najmanji mogući sadržitelj koji će ih držati na okupu.

Adamović je ukazao da oni nemaju dvotrećinsku većinu, već samo jednog poslanika više i naglasio da su sve njihove izjave bile odmerene.