Vučić sa ambasadorima zemalja Višegradske grupe: Važni i veoma korisni razgovori za Srbiju

Važni i veoma korisni razgovori za Srbiju u prijatnom popodnevnom ambijentu našeg Beograda sa ambasadorima Višegradske grupe - ambasadorom Češke Tomašem Kuhtom, ambasadorom Slovačke Fedeorom Rosohom, ambasadorom Mađarske Atilom Pinterom i ambasadorom Poljske Rafalom Perlom.