VUČIČ: Ranije su vrata Bele kuće bila zatvorena za nas - SADA SE TO MENJA! Putin mi se izvinio zbog gesta Zaharove

Pozicija Srbije, koja je na evropskom putu, nije ni malo laka. Za nas su vrata Bele kuće pre bila zatvorena, i tako je bilo do ovog trenutka, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić rekao je se pozicija Srbije u svetu sada menja, misleći pre svega na ondos od strane članica Evropske unije i SAD.

- Bio sam tri puta u Beloj kući, ali do ovog trenutka Srbiji nisu bila otvorena vrata Bele kuće. Bela kuća je bila rezervisana za Albance, kada govorim o narodima iz regiona. Zapravo, Bela kuća je bila otvorena za sve koji su protiv Srba. Sada smo to promenili, uspeli smo makar da odškrinemo ta vrata. Prvi put je Srbija označena kao važan partner. Nisam glup da mislim da to nije povezano sa drugim pitanjima. Svejedno. Srbiji je ukazano poštovanje. Pogledajte njihove reakcije - rekao je predsednik Vučić.

Vučić kaže da je stav u svetu prema tzv. nezavisnom Kosovu sada značajno promenio, i kako naglašava, o tome se više diskutuje što zapravo znači da se samoproglašena nezavisnot i kod njih stavalja pod znakom pitanja.

- Pre dve, tri godine svet je imao dva pola - zapad i istok. Mi smo uvek sedeli na srpskoj stolici i mogli da budemo bezbrižni. Sada imate četiri stolice, mnogo je komplikovanije. Imate Ameriku, imate EU, imate Kinu, imate Rusiju. Imate i regionalne igrače, poput Turske. Pozicija Srbije nije laka - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je po prvi put ukazano poštovanje Srbiji, i da smo označeni kao važan faktor.

- Pogledajte uostalom njihove reakcije i način na koji su reagovali na Prištinu i na Beograd. Ne zaboravite, mi smo mogli da sanjamo ranije 4 slobode. Sloboda protoka ljudi, robe, kapitala i usluga. Da Amerikanci nisu to pokrenuli mini Šengen ne bi mogao da postoji - dodao je Vučić.

"Albanci govorili da idu po priznanje"

Vučić je rekao da su svi Albanci, i Hoti i Haradinaj i Tači, svi albanski lideri govorili o tome da u Vašington idu po međusobno priznanje.

- Slušali smo to i u Srbiji od onih koji ne žele Srbiji ništa dobro. Kada smo to odbili više niko o tome nije pričao. Jedina tema je bila da li sam sedeo kako sam sedeo. U prostoriji gde sam sedeo stajali su i Grenel i Kušner. Oni su stajali dok smo mi sedeli i to nije bio problem. Mogao sam da budem na itisonu, na parketu, jer znao sam šta radim. Borim se za interese svoje zemlje. Bilo je teško, noćima nisam spavao... Uradili smo dobar posao za zamelju, sačuvali dostojanstvo i pokazali kako Srbija može da bude poštovana u SAD - rekao je Vučić.

On je rekao i da nismo tamo otišli po velike pobede.

- Po njih se ide u ratu. Mi smo hteli malu pobedu, jer one su vezane za mir, za bezbednost i sigurnost - rekao je Vučić.

„Putin mi se, kao i Lavrov, izvinio zbog nesmotrenog gesta Zaharove“

Vučić izjavio je da mu se predsednik Rusije Vladimir Putin lično izvinio zbog incidenta sa portaprolkom Ministarstva spoljnih poslova Rusiije Marijom Zaharovom.

- Posle nesmotrenog posta Marije Zaharove mogli ste da vidite koliko je poštovanje i prema meni i prema Srbiji - rekao je Vučić komentarišući svoj razgovor sa Putinom nakon što je Zaharova na svom Fejsbuk profilu objavila fotografiju na kojoj predsednik Srbije Aleksandar Vučić sedi u stolici ispred predsednika SAD Donalda Trampa, uz neprimereno poređenje.

On se osvrnuo na razgovor koji je sa ruskim predsednikom imao nakon tog događaja, ali i nakon što je u Vašingtonu potpisan ekonomski sporzum Beograda i Prištine.Na pitanje da li smatra da je Zaharova smela sama da tako nešto obavi, on je rekao da to svako sam može da zaključi, ali da su mu se i Sergej Lavrov i Vladimir Putin izvinili zbog tog incidenta.

"Poštovaćemo sve što piše u sporazumu. Otvorićemo kancelariju u Jerusalimu" Predsednik je i pojasnio da će Srbija ispuniti sve što piše u sporazumu, osim ako niko drugi ne bude poštovao, i naglasio je da i odnosi sa Kinom ostaju odlični, bez obzira na određene kritike. On je naglasio i da će PKS otvoriti kancelariju u Jerusalimu, što je odlično za nove investicije u našoj zemlji. - I onda je iza zareza stajalo: "Pomerite svoju ambasadu u Jerusalim do juna 2021. godine". To je jedino što piše, zato što sam slušao notorne laži kako smo potpisali nezavisnost Kosova. To sam i ja pitao naše domaćine. Izrael je najvažniji saveznik Amerike - istakao je Vučić, i pojasnio da ne dolazi u obzir da se Srbija usaglašava sa priznanjem Kosova od strane bilo koje zemlje. - Ja ću to i reći sutra Netanjahuu. Oni su izuzetno moćna zemlja, mnogo moćniji od nas. Ali ću reći Netanjahuu da mi nismo zadovoljni i srećni njihovim priznanjem nezavisnosti. Mi ćemo videti da li ćemo pomeriti ambasadu. Predsednik je rekao da je imao razgovore sa predstavnicima velikih sila u Briselu, koji nisu bili zadovoljni kršenjem rezolucije kojom je zabranjeno premeštanje ambasade u Jerusalim. - Ja sam njima rekao da su oni pogazili Rezoluciju 1244, i dvojica lidera su bili šokirani.

"Narednih godinu dana Priština ne može ni da sanja o nezavisnosti"

Vučić je naglasio da je Srbija danas i bogatija, i neuporedivo snažnija, i ekonomski i vojno.

- Srbija nije šaka zobi i niko ne može da nas satera u ćošak. Što se tiče moratorijuma o prestanku lobiranja, Priština iovako ne može da dobije nijedno novo priznanje, osim možda Izraela. Narednih godinu dana ne mogu ni da sanjaju o nezavisnosti, dok je ne dobiju od Srbije, a to nikada neće dobiti.

"Tražimo kompromis, ne zanima nas interes pojedinih zemalja"

On je dodao da Srbija traži minimum poštovanja i kompromisa u kojoj će obe strane da budu jednako nezadovoljne, a ne da Srbija bude ponižena, a druga strana da bude veliki pobednik.

- Voleo bih da kažem da smo postigli kompromis, jer smatram da ne treba da ostavimo problem nešoj deci. Neki su rekli da će problem biti rešen pritiskom na Srbiju, ali neće. Teranjem Srbije u ćošak ne postižete ništa. Treba da vidimo šta ćemo sa Srbima na Kosovu. Po kom to principu Srbi nemaju prava koju svi narodi na svetu imaju - rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija ne može da bude ponižena i saterana u ćošak, da su se promenile okolnosti i političke prilike.

- Srbija traži kompromis, jer nas interesuju mir, ekonomski razvoj, stabilnost i sigurnost. Zato verujem da će EU naći snage da dobro razume ovo o čemu govorimo, ako ne nađu, šta da radimo. Ionako imamo Briselski sporazum iza sebe, sa neuspelim sastavljanjem Zajednice srpskih opština, ne bi bilo prvi put. Kao što vidite Srba je najmanje otišlo sa Kosova i Metohije u poslednjih osam godina, u poređenju sa prethodnim decenijama, od 1951. što znači da smo dobar posao i veliku brigu države pokazali prema našem narodu – rekao je Vučić.

5G i kineska oprema

Vučić je rekao da u sporazumu nije navedeno da Srbija ne može da koristi kinesku opremu za 5G mrežu, već da ne može da koristi opremu za 5G mrežu koja nije proverena.On je time odgovorio na pitanje da li će Srbija imati probleme sa Kinom, s obzirom na tačku koja se odnosi na korišćenje 5G mreže.

- Ima li nekog probelma u toj opremi? Da li u Sporazumu piše da je Kina problem? Daleko smo još od 5G, ali nigde ne piše Kina - rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da će Srbija poštovati svoje obaveze iz sporazuma, osim ako bude videla da niko drugi ne ispunjava obaveze.Istakao je da je sporazum napravljen kao pismo o namerama.

- Vi stičete pouzdanost i poštovanje u međunarodnoj zajednici time što poštujete ono što kažete i potpište - rekao je Vučić i ukazao da to Albanci ne rade već godinama.

„Vladu će voditi neko odgovoran i energičan. Sa koalicionim partnerima još nisam pričao“ ma više kandidata, videćemo ko će da vodi vladu, poručio je večeras predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On je rekao da će najverovatnije pre kraja meseca doći do odluke o novoj vladi i da će premijer morati da bude energičan i sposoban. Prvo, podsetio je, biće izabran predsednik Narodne skupštine. - Ta vlada će imati težak zadatak pred sobom, a što se tiče koalicionih partnera nismo još doneli odluku. SNS će to mora da reši, kao što je počeo da rešava svoje unutrašnje stvari. Imamo više od 50 odsto novih gradonačelnika - izjavio je Vučić. Dodao je i da će doći i do promene među ministrima.

Moguć rast rast penzija od 6 odsto

Vučić najavio je večeras da bi rast penzija mogao da bude 6 odsto.

- Rast penzija mogao bi da bude šest odsto, što bi bio najveći rast u poslednjih nekoliko godina - precizirao je.

Kako je rekao oni koji su 2012. godine imali penziju od 30.000 dinara, sada će imati gotovo 40.000 dinara.

- 30,9 odsto je ukupno povećanje. Onima koji su imali 20.000 dinara te 2012. godine, njima će penzija sada biti 27.499, što je uvećanje od 37,5 odsto - rekao je Vučić.Dodao je da ne bi trebalo zaboraviti da su penzioneri, kao i svi punoletni građani, u međuvremenu, dobili po 100 evra, kao i jednokratnu pomoć.

Na pitanje o kritikama Fiskalnog saveta po pitanju tolikog rasta penzija, Vučić je rekao da voli da čuje zamerke tog tela, jer uvek nadju dovoljno razloga za kritiku vlasti sa strane štednje, a ne političkih kritika.Dodao je i da se nada da će ove godine za još oko 2.000 dinara biti podigunut minimalac.

Kako je rekao, 2012. minimalac bio 15.600 dinara.

- Ako budemo uspeli da podignemo za još 2.000 dinara, da bude 32.000 dinara, ako uspemo, nadam se da hoćemo. To je dvostruko uvećanje za osam godina. To nije uvećanje u realnom novcu od 100 odsto, ali jeste za 65 odsto i tu vidite koliko se promenila situacija Srbiji – rekao je Vučić.