Dostavljanje dokumentacije iz Specijalnog suda za zločine Organizaciji ratnih veterana OVK je novi pokušaj zastrašivanja svedoka, ocenjuje poslanik Milovan Drecun i kaže da specijalizovano tužilaštvo u Hagu mora da objasni o čemu se radi.

- Najveći problem je što Specijani sud za zločine OVK ćuti na sve ovo. Nisu demantovali i to odmah rađa sumnju da jesu dokumentacije iz suda. Što se tiče objavljivanja ili njihovih saznanja ko su potencijalni svedoci, to predstavlja izrazitu opasnost za bezbednost svedoka i može dovesti do toga da odustajanja od svedočenja, povuku izjavu ili da je u odlučujućem trenutku promene - naveo je Drecun za Pink.

Istakao je da je ovo drugo ovako snažno zastrašivanje potencijalnih svedoka.

- Prvi je bio onaj pokušaj da se usvoji zakon o vrednostima OVK, gde je iako nije usvojen poslata jasna poruka svedocima da će biti tretirani kao izdajnici i da će ih stići surova kazna – podsetio je Drecun.

Kako je dodao, ovim je posao zastrašivanja svedoka je odrađen. - Pitanje je da li je to zaista ta dokumentacija iz Specijalizovanog tužailaštva – dodao je Drecun koji je napomenuo da je kao predasedavajući Radnom grupom imao utisak da komunikacija „curi“ negde na Kosovu i Metohiji.

Kako je naveo, dobijao je upozorenja nekih Albanaca da sve znaju šta i kako se vradi.

- Pokazana su dva dokumenta sada. Na jednom je moje ime. Radi se o prepisci koju sam u svojstvu predsedavajućeg Radom grupom obavljao sa Specijalizoavnim tužilaštvom. Ta prepiska je označena povreljivom od strane Specijalizovanog tužilaštva – istakao je Drecun.

Prema njegovim rečima, ako je nekome u Prištini stalo do zakonitosti trebalo bi da preduzme aktinosti prema Veteranima OVK i spreči objavljivanje ovakvih podataka.

- Ako im je ta dokumentacija dostupna to kompromituje i nas i crta nam mete na čelu. Ako je dokumentacija originalna, a sudeći po ovom dokumentu koji su pokazali ona jeste originalna, postavlja se pitanje odakle kod veterana OVK – naveo je Drecun.

Najavio je da će kada bude obnovljen mandat Radnoj grupi tražiti objašnjenje od Specijalizovanog tužilaštva o dokumentaciji koja dostavljena veteranima OVK.

Drecun je ocenio da je to uradio neko iz specijalizovanog tužilaštva za velike pare ili neka obaveštajna služba, kako bi se obesmisla suđenja.