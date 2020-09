Još jedan međunarodni uspeh: Vlada Srbije nominovana za NOBELOVU NAGRADU ZA MIR!

Švedski poslanik Jakobson je na Tviteru napisao da je Vladu Srbije nominovao za uspeh koji je postigla u dijalogu Beograda i Prištine na sastanku u Vašingtonu

I have nominated the US Gov. and the governments of Kosovo and Serbia for the Nobel Peace Prize for their joint work for peace and economic development, through the cooperation agreement signed in the White House. Trade and communications are important building blocks for peace. pic.twitter.com/XuhkLbHZAV