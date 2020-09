VUČIĆ: Formiranje Vlade je ozbiljan i odgovoran zadatak - Važno je da ona može da odgovori velikim i teškim izazovima u kompleksnim uslovima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se formiranjem nove Vlade bavi svaki dan, jer ona, ističe, mora biti dovoljno jaka da odgovori na sve izazove, a očekuje da će biti formirana pre kraja septembra.

- Formiranje Vlade nije pitanje podele 'feuda' i pljačke resursa, kao što je kod mnogih političara bio slučaj u prošlosti, već ozbiljan i odgovoran zadatak - rekao je Vučić novinarima nakon promocije najmlađih oficira Vojske Srbije.

Nije, kaže, važno kada, već kakva će biti nova Vlada, da može da odgovori velikim i teškim izazovima koje je pokrenula pandemija virusa korona.

U ovako teškim, složenim i kompleksnim uslovima u svetu, formiranje Vlade je veoma važno, da bi, kako ističe, mogli novom i većom energijom i snagom, ali i odanošću koju moramo da pokažemo prema sopstvenoj zemlji, mogli da odgovorimo na pravi način na izazove.

Uveren je da će nova Vlada biti formirana pre kraja septembra, što je, dodaje, u skladu sa ustavnim rokovima.

Vučić kaže da građani od države uvek očekuju više, ne uzimajući u obzir ni koronu, ni sve ostale probleme sa kojima se naša zemlja, ali i ostale zemlje suočavaju.

Ukazuje da se Srbija dobro izborila da ne izgubi zaposlene, i nije smanjila plate i penzije, zato je, ističe, potrebno da nova Vlada tako nastavi.

Ističe da će se Srbija dalje razvijati u skladu sa Planom “Srbija 2025”, i za njega je, kaže, suštinska stvar da u 70 opština južno od Dunava i svuda u Vojvodini bude urađena kanalizacija i fabrke za prečišćavanje otpadnih voda.

- To je novi standard - rekao je Vučić.

Nastaviće se, kaže predsednik, i sa ulaganjima u zdravstvo, policiju, vojsku, kao i sa povećanjem plata i penzija, bez ozbira, ističe, na užasan period kroz koji prolaze sve zemlje u svetu zbog pandemije virusa korona.

Želimo mir u regionu, mir sa BiH i očuvanje Dejtona

Povodom najnovijih politika i ideja iz Sarajeva, koje čak spekulišu sa ratnom opcijom, kako je to preneo srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, juče u Beogradu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija želi mir u regionu i da zeli da sarađuje sa svima, uključujući i BiH, te da se Dejtonski sporazum ne dovodi u pitanje.

- Srbija će čuvati svoj narod, raditi sa njim, naravno, ali da želi i da radi sa Bošnjacima i svim drugima - rekao je Vučić je, upitan za izjave iz BiH, poput ponovnih najava moguće tužbe protiv Srbije za genocid, te spekulisanja ratnom opcijom, ne bi li se onemogućili saradnja Srbije i RS.

Istakao je da Srbija želi da ima najbolje moguće odnose sa svima i da sve stvari protiču u mir.

- Nadam se da to žele i svi drugi - dodao je Vučić.

Kazao je da je saslušao Milorad Dodika po svim pitanjima i razumeo šta želi i očekuje.

O izjavi Hotija o ZSO: Besmislice, neko misli da smo idioti?

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su "gluposti i besmislice" izjave Avdulaha Hotija o tome da će Priština primeniti sporazum o ZSO tek pošto Srbija prizna tzv. Kosovo, te primetio da Hoti, a možda i neko drugi, misli da su u Beogradu svi idioti, pa može da prođe ideja tipa: što je bilo bilo je, idemo na neki novi sporazum...

Kako je primetio, prištinska strana misli da postoji neka "nevidljiva sila" koja će na Beograd da izvrši pritsak, i da će da se dogodi ko zna šta, pa će doći do priznanja.

- Neka zaboravi na to - poručio je predsednik Srbije i dodao da Hoti može to i dalje da govori, ako mu je tako lakše i ako misli da time hrabri sebe i svoju javnost, ali da je to štetno i loše.

- Sramota je da niko na to ne reaguje i ne kaže da su to gluposti i besmislice - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa Hotijevom izjavom pred spoljnopolitičkim odborom EP.

Vučić je podsetio da je Priština po Briselskom sporazumu imala jednu jedinu obavezu, da formira Zajednicu srpskih opština, što nije učinila ni sedam i po godina kasnije.

- I sada kažu - šta je bilo, bilo je, idemo na na novi sporazum, ali da mi njih priznamo, a oni da formiraju ZSO Da li stvarno mislite da su u Srbiji svi idioti? Ili to misli neko drugi? - rekao je Vučić.

Hotiju poručuje da su to gluposti i besmislice.

- I rekao sam mu to u lice više puta - dodao je predsednik Vučić.

Ne interesuje me šta pišu u Hrvatskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da svaki put kada u Hrvatskoj nešto pišu protiv njega zna da radi dobar posao za Srbiju.

Na pitanje kako vidi to da politikolog iz Zagreba Dejan Jović pozitivnije ocenjuje reultate iz Vašingtona nego neko iz Srbije, Vučić je kazao da na to pitanje ne želi da odgovara, jer bi to bilo delimično iskrivljavanje činjenica, budući da ima i drugačijih tekstova u hrvatskim medijima i analizama.

- Ne interesuje me šta pišu. Svaki put kada pisu protiv mene pomalo sam zadovoljan, jer znam da radimo dobar posao za svoju zemlju. Mi sa njima želimo dobre odnose, ali oni svaki put pokazuju zabrinutost zbog boljeg rasta Srbije - ukazao je Vučić.

Vučić je dodao da za tim nema potrebe i da se mi radujemo njihovim uspesima, navodeći kao primer i to što im nije propala turistička sezona.

- To neće umanjiti naše aspiracije da se takmičimo u ekonomiji, to je ono što želimo i bićemo uspešniji - poručio je Vučić.

Povezanost dobra za region

Vučić je izjavio da bi voleo da aviolinija između Beograda i Prištine bude uspostavljena veoma brzo, kao i realizacija drugih projekata, jer je povezivanje i otvaranje jednih prema drugima nešto što je dobro za sve u regionu.

- Apsolutno slobodan protok robe, kapitala, a pre svega ljudi i usluga u interesu su svih, pre svega Albanaca - rekao je Vučić novinarima.

Istakao je da se Srbija sada sprema za 21. i 22.septembar, kada očekuje otvaranje kancelarije razvojne američke agencije (DFC) u Beogradu.

Kazao je da sa evropskim partnerima vodi razgovore o projektima, navodeći da je dogovorena prva denica autoputa Niš-Pločnik, odnosno Niš-Beloljin u vrednosti od 255 miliona eva, od čega će 40 miliona evra biti grant EU, na čemu im je zahvalan.

- Gledamo sve šta ćemo da uradimo još, jer su to važne stvari za ceo Balkan, koje doprinose promeni svesti - podvukao je Vučić.

Napadi govore o dobroj politici za Srbiju

To što me pojedini mediji napadaju za potpuno kontradiktorne stvari najbolje i najviše govori o tome da vodimo dobru politiku za Srbiju, poručio je predsednik Vučić zamoljen za komentar što su ga u jednom opozicionom listu optuživali za rušenje Mila Đukanovića, a sada za rušenje nove vlasti u Crnoj Gori.

- Kada im je odgovaralo da strancima kao užas i crnu vest predstave moguće promene u Crnoj Gori, onda je za te promene bio kriv Vučić. Danas, kada je izvesnije da će se formirati nešto durgačija vlada, kažu 'ti si kriv što i njih rušiš - rekao je Vučić i zapitao kako je moguće da je mesecima i godinama radio protiv Đukanovića, a sada za sedam dana radi nešto potpuno drugačije.

Kaže da se oni potrude da nikada ništa ne pročitaju, i da nigde nije video napade na nekoga od ljudi u Crnoj Gori, već da je video pitanja ljudi za obećanja koja su davali u izbornoj kampanji, a kojih se sada odriču.

- Ali, to je pravo medija da rade šta hoće, da me jednog dana optužuju za jedno, a sutra za drugo i to je dokaz demokratije u Srbiji, na koju sam veoma ponosan - zaključio je Vučić.