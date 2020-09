Šta će doneti novi Zakon o ispitivanju porekla imovine?! Sagovornici PINKA pozvali na usvajanje ovog KORISNOG ZAKONA!

Filip Rodić, novinar dnevnog lista ''Pečat'' istakao je za Pink kako je ispitivanje porekla imovine pitanje koje je globalno i da se sve države sveta decenijama bore da usvoje što bolje mehanizme ispitivanja ovih finansijskih delatnosti.

- Zapad je kroz ovo prošao mnogo pre nas. To je tako svuda. Te stvari koje se tiču nelegalnog sticanja novca je globalan problem. Kina to rešava streljanjem na stadionu, upravo zbog korupcije - naveo je on.

Rodić je naveo primer poordice Kenedi koja je svoj upitno stečen imovinski kapital iskoristila kako bi stekla enormnu političku moć.

Darko Zlojutro, novinar, potvrdio je za Pink da će novi Zakon o ispitivanju porekla imovine biti kruna dodadašnje politike Vlade Republike Srbije.

- O tome se dosta govorilo već godinama. Mediji su svakodnevno pisali o tom zakonu koji je zaista potreban Srbiji kako bi se utvrfilo poreklo tog tkaozvanog prvog miliona za koji se nikad ne pita - rekao je Zlojutro.

Prema njegovim rečima, novi saziv Skupštine Srbije i nova Vlada usvojiće ovaj zakon koji je neophodan jer je u skladu sa harmonizacijom zakona koji Srbija sprovodi na svom evropskom putu.

- Apsolutno podržavam donošenje ovog zakona - rekao je on.