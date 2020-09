Krstić za Pink o histeričnim napadima dela opozicije zbog sporazuma iz Vašingtona: Oni bi pravili haos oko bilo koje teme. Ovaj sporazum nema mana!

Marketinški stručnjak Milan Krstić izjavio je za Pink da je saglasan sa tvrdnjama da nakon sporazuma o ekonomskoj normalizaciji Beograda i Prištine iz Vašingtona, kritike dela opoziije na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nisu prestale da se nižu.

Krtić je istakao kako deo opozicije na ovaj način pokušava da umanji značaj postignutog sporazuma.

- Napravila se velika histerija vanparlamentarne opozicije nakon ovog sporazuma, i to me ne čudi uopšte. Naprotiv, to je logična stvar. Oni bi pravili histeriju i haos oko bilo koje teme - rekao je on.

Krstić je ukazao na to da bi oni pravili i histeričnu pomamu oko pitnaja ekonimije i životnog standarda u Srbiji, ali to ne mogu jer je, kako kaže, standard života bolji i kvaliteniji.

- U vreme kada je ova opozicija bila na mestu pozicije, nezpaoslenost je bila preko 20 odsto, dok je danas nešto malo iznad sedam odsto - naglašava Krstić .

Prema njegovim rečima, u tom periodu prosečna plata je bila manja od 300 evra, dok ona dana siznosi više od 500 evra.

- Oni besomučno traže novu temu napada na uspehe odgovrne politke Vlade Srbije i predsednika Vučića. Jedno vreme je to bila korona, ali sada nema ni reči o Kriznom štabu iako je on i dlaje isti. Mere su imali svog efekta, manjak obolelih i preminulih, oni više nemaju čime da napadaju, jer su svesni da su mere Kriznog štaba urodile plodom - kaže on i dodaje:

- Vašingtonski sporazum ih je dodatno poremetio jer su svesni da neće moći da postoje nakon ovog uspeha Vučića i Srbije. Ti lideri njihvi su sada strašno uznemireni time što je Vučić sa Trampom uspe da obavi i dobar bilaterlani razgovor sa njim - naveo je on.

Kako navodi, to samo uakzuje da oni zapravo nisu ni pročitali taj sporazum.

- Ja sam slušao sve kritike i jedino što sam uspeo da zaključim jeste da ovaj sporazum nema mana - zaključuje Krstić

Autor: N. Todorović