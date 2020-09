Mirković: Bedne manipulacije Dragana Đilasa

Šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković saopštio je večeras da su najnoviji napadi na Aleksandra Vučića i Nebojšu Stefanovića još jedan "bedan pokušaj" da se baci ljaga na ljude koji se svakog dana bore za bolje sutra svih naših građana.

"Optuživati vlast da je kriva bukvalno za sve i praviti bolesne kunstrukcije kako bi je povezali sa određenim krivičnim delima koje vrše pojedinci, mogu samo ljudi koji, opijeni mržnjom, nemaju ništa konkretno da ponude građanima, a silno žele na vlast", naveo je Mirković.

On je ocenio da Dragan Đilas neće oprostiti Nebojši Stefanoviću što je policija uhapsila njegovog šuraka zbog kokaina.

"Znali smo da policija smeta zato što hapsi njihove stranačke funkcionere zbog dilovanja droge, neke druge dilere koju su im čak pružali i zaštitu i bili motivisani na druga krivična dela, kao što je napad na novinare, a to je činio bliski prijatelj Marinke Tepić, znali smo da je njima kriminal u krvi samo niko nije mogao da pretpostavi da će ovako nisko pasti i bedno lažima pokušati da odigraju na emociju građana", naveo je Mirković.

On je ocenio da je u vreme Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i njima sličnih, Beograd ličio na Bogotu dok je policija građane pokušavala da sačuva, kako je kazao, u iscepanim cipelama, zakrpljenim uniformama, jurila kriminalce u havarisanim vozilima i to sve radili za bednu platu, pa je njihov napad na policiju danas još licemerniji.

"Naša zemlja danas je mnogo bezbednija i to se vidi iz dana u dan, rekordnim zaplenama droge, efikasnim rešavanjem slučajeva kao i po istraživanjima koja se sprovode, a paraleno sa tim naša policija je značajnije i bolje opremljenija i bolje plaćena nego što je to bio slučaj do pre 8 godina", ukazao je Mirković.

Prema njegovim rečima, kada su potrošili i "izlizali" temu Vašingtona i istrojiskog uspeha Aleksandra Vučića morali su brzo naći novu temu gde će svoje laži plasirati i to su upravo ovi napadi.

"Ovakvi sličajevi po pravilu Draganu Đilasu služe samo kao bina za prikupljanje nekih sitnih poličkih poena, međutim i on je svestan da nema tog čuda na svetu koje bi narodu povratilo poverenje u takvog prevaranta koji će ostati upamćen samo po dugovima koje je ostavio iza sebe i enormnom bogaćenju na račun građana Srbije", istakao je Mirković.

Ukazuje i da Aleksandar Vučić i Nebojša Stefanović svoje rezultate imaju iza sebe, vidljivi su svakome, a najviše ih osećaju građani Srbije.

"Zato bedne manipulacije Dragana Đilasa služe samo njemu, čisto da zadovolji svoju sujetu i pokuša makar nekako da preživi u političkom životu", zaključio je Mirković, saopšteno je iz SNS.