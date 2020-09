Đorđević: Pohvala Pompea je dodatno jačanje ugleda Srbije u svetu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević podelio je na svom instagram profilu fotogafiju novinskog teksta sa naslovom "Pompeo se javno zahvalio Vučiću". Đorđević je dodao da je takva pohvala dodatno jačanje ugleda Srbije u svetu.

- Srbija je zahvalna Pompeu na javnoj podršci. Ovakav stav državnog sekretara je posledica odgovorne politike predsednika Aleksandra Vučića, njegove hrabrosti i poštovanja kojeg on danas ima u svetu. Prilikom našeg poslednjeg susreta, državni sekretar Pompeo mi je rekao da Srbija nikada do sad nije imala takvog predsednika koji je spreman na sve zarad interesa svog naroda, to ceni ceo svet, i istok i zapad - napisao je ministar Đorđević.