KVAZIVODITELJ NASTAVLJA SA UVREDAMA! Ivan Ivanović neprimereno napao Marka Đurića

Ivanović ne prestaje sa napadima.

Kako je nezvanično već objavio Pink.rs akturelni direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, biće novi ambasador Srbije u Vašingtonu.

Međutim, izvesno vreme se u redovima opozije i pojedinim medijima spekulisalo poverenje koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao Đuriću.

Prisustvo Marka Đurića u Vašingtonu tokom pregovora i potpisivanja ekonomskog sporazuma iznenadilo je samo one koji ne poznaju političke prilike. To je zapravo bio još jedan znak poverenja koji je predsednik Vučić ukazao Đuriću, i to se upravo pokazalo danas.

Međutim ovo je neke pogrešno navelo na zaključak da je dosadašnji šef Kancelarije za KiM otputovao pošto ga Vučić sprema za neku od ministarskih pozicija, a jedan od njih je i voditelj Ivan Ivanović.

- Nije dobro da Marko Đurić bude u konkurenciji za bilo šta, zemlja u kojoj je Marko Đurić u konkurenciji za visoke pozicije, ima ozbiljan problem – ocenio je Ivanović, a prenosi jedan beogradski portal.

Inače, Đurić je posetu Vašingtonu nedavno za medije okarakterisao kao veliki diplomatski uspeh srpske delegacije.

- Svi treba da se setimo koja je bila polazna tačka - rekao je Đurić tada i dodao:

- Mesecima unazad je prištinska delegacija tvrdila da u Vašington ide po međusobno priznanje – rekao je Đurić.

Uspešna karijera Marka Đurića

Marko Đurić Rođen je 25. juna 1983. godine u Beogradu. Odrastao je u rodnom gradu sa ocem Savom i majkom Jasnom. Njegov deda po majci je dr Najdan Pašić, jedan od osnivača Fakulteta političkih nauka i nedeljnika „NIN“, a dedin stric je jugoslovenski političar Nikola Pašić. Pošto mu je baba sa majčine strane poreklom Jevrejka, tri godine je živeo u Izraelu.

Diplomirao je na na Fakultetu za pravosuđe i privredu 2010. godine. Četiri godine kasnije je upisao Master studije na Fakultetu političkih nauka, smer Održivi razvoj i ekologija.

Član je Srpske napredne stranke od osnivanja 2008. godine, a 2009. postao je koordinator pravnog tima i asistent zamenika predsednika stranke Aleksandra Vučića. Od 2010. član je Glavnog odbora SNS. Tokom 2011. godine pomogao je osnivanje i počeo koordinaciju rada stranačkog tima za spoljnu politiku i evropske integracije.

Posle izbora u maju 2012. postavljen je za savetnika predsednika Republike Srbije za spoljnu politiku, a krajem iste godine postao je član Predsedništva SNS. Maja 2014. godine Vlada Srbije postavila ga je za direktora

Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Za potpredsednika Srpske napredne stranke izabran je na Skupštini SNS, održanoj 28. maja 2016. Govori engleski i hebrejski, a služi se francuskim jezikom.