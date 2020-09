Odgovor Gradskog odbora SNS na LAŽI iznete tokom jučerašnje Tribine o "Novom Sadu na vodi" Borislava Novakovića

U organizaciji potpredsednika Narodne stranke Borislava Novakovića, a u prisustvu nekoliko desetina neuspešnih bojkotaša izbora, u blizini Brodogradilišta sinoć je održana tribina o „Novom Sadu na vodi“ tokom koje je izrečen veliki broj netačnih informacija u vezi sa Planom generalne regulacije priobalja na levoj obali Dunava u Novom Sadu.

Zbog istinitog informisanja građana, što nije običaj Bore Solunca, Gradski odbor Srpske napredne stranke u saopštenju koje sledi objavljuje detalje pomenutog plana, čijom realizacijom će profitirati Novosađani i gosti našeg grada, ali i država Srbija.

Na području brodogradilišta koje predstavlja ruglo Srpske Atine, ali i samo 2% ukupne površine Plana generalne regulacije priobalja, biće izgrađen stambeno—poslovni kompleks. U okviru njega objekti turističko-poslovnih sadržaja koji će biti otvoreni za posetioce, korisnike i stanare. Kompleks bi bio povezan sa jedne strane sa šetalištem na nasipu, a sa druge, sa Ribarskim ostrvom i Kameničkom adom.

Sportski kompleks površine 7200 m2 bio bi javne namene. Na površini od 32.000 m2 bilo bi uređeno šetalište i biciklistička staza, sa ozelenjenim i parterno uređenim prostorima. Ovakav plan čini da prostor oko sadašnjeg brodogradilišta bude dostupan građanima tokom cele godine, a time se doprinosi i ekonomskom efektu kompleks Kamenička ada.

Površine pod šumom na prostoru Kameničke ade biće povećane sa 24 na 38,62 hektara, što čini 61% celokupne površine koju obuhvata Plan. Posebna pažnja posvetiće se očuvanju staništa ptica.

Na Kameničkoj adi planirana je gradnja hotela sa kongresnim centrom, otvorenim i zatvorenim sportskim terenima, od kojih će mnogi biti u službi zdravstvenog turizma.

Nova veslačka staza zauzimaće 6+2 trake (za trening) po FISA standardima za najveća evropska i svetska takmičenja. Plaža uz veslačku stazu zauzimaće 130.000 kvadratnih metara i biće izgrađena u branjenom području, za razliku od sadašnje. Biće izgrađeni i kulturni sadržaji u paviljonskim ili u okviru jedinstvenog objekta.

Umesto zastarele, Novi Sad će konačno dobiti modernu marinu sa akvatorijem, površine 104.000 kvadratnih metara.

Što se tiče obale Dunava ona će biti utvrđena, a čitavu taj deo obale pratiće šetalište.

Na ovaj način Novi Sad će se svrstati među gradove sa najmodernije uređenim priobaljem. Grad koji ima najlepšu plažu na Dunavu, zaslužuje tako nešto, što će se višestruko isplatiti građanima, sportistima, rekreativcima, gostima grada i državi.

Novakoviću i njegovim koalicionim partnerima „bode oči“ najviše to što od ovog i nijednog projekta od odlaska sa vlasti do danas nisu i neće imati lične koristi, jer je to jedini razlog njihovog bavljenja politikom. Zbog toga svaki projekat dočekuju sa neargumentovanim kritikama i podsmehom.

Srpska napredna stranka i ovog puta ističe da nikakav Bora Solunac i sličan ljudski talog neće stati na put razvoju Novog Sada. Bila bi sramota da grupa propalih i isfrustruranih bivših političara promarksističke orijentacije uništi budućnost novosadske mladosti.