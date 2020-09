VUČIĆ IZ DOMA VOJSKE SRBIJE: Danas je važan jubilej, čuvamo sećanja na žrtve! (FOTO)

View this post on Instagram

"Važan jubilej, 75-godišnjica od završetka Drugog svetskog rata, podsećanje je i na zajedničku britansko-jugoslovensku (srpsku) saradnju, o čemu svedoče i grobovi 471 mornara, vojnika i pilota na Ratnom groblju Komonvelta u Beogradu. Na nama je da čuvamo sećanja na žrtve koje nas opominju i koje ne smemo zaboraviti." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je izložbu fotografija "Britanci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji" u maloj galeriji Doma Vojske Srbije "Beograd".