VESIĆ: Marinika Tepić je KRIMINALAC U ODELU POLITIČARA! Ona i njeni šefovi Vučiću ne mogu ništa, pa napadaju njegovog brata i decu

Vesić je na Fejsbukureagovao povodom nastavka kampanje koju Marinika Tepić, potpredsednik stranke Dragana Đilasa, vodi protiv predsednika Srbije i članova njegove porodice.

Zamenik gradonačelnika Beograda i člam Predsedništva SNS Goran Vesić ocenio je da je Marinika Tepić "kriminalac u odelu političara" koja je za novac spremna da napadne bilo koga.

On je na društvenoj mreži Fejsbuk podsetio i na sve političare za koje je u prethodnom periodu radila Marinika Tepić, dodavši da ona napada Andreja Vučića samo što je brat predsednika Srbije.

"Marinika Tepić, kriminalac u odelu političara. Političarka koja je za pare spremna da napadne bilo koga. Političarka koja je dovela do savršenstva uslugu iznajmljivanja političkih usluga. Da se setimo za koga je ta političarka radila poslednjih godina. Od vojvođanske Lige preko Zorana Živkovića, pa Saše Jankovića do Dragana Đilasa i Dragana Šolaka. Političarka koja ima desetine slika sa kriminalcima. Političarka za koju postoje dokazi da je od jednog kriminalca tražila da “eliminiše” nezgodnog novinara. Političarka koja je farmu kokošaka proglasila farmom marihuane. Političarka koja za račun kompanija tajkuna Dragana Šolaka napada državne kompanije pokušavajući da ih uništi.

I sada ona napada Andreja Vučića. Samo zato što je brat predsednika Srbije Aleksandra. Aleksandra koji ih do nogu potuče na svakim izborima od onih za mesnu zajednicu do onih za predsednika Republike. Pa pošto Aleksandru ne mogu ništa tada Marinikini šefovi bi da udaraju po njegovoj porodici. Po njegovom bratu i po deci. Tako izgleda politika koju nam nudi Đilas. Ubiti, uništiti političkog protivnika i njihove porodice. To što Marinika radi to je Đilasova politika i tako bi izgledala njegova Srbija", napisao je Vesić na Fejsbuku.