ĐURIĆ SE ZAHVALIO LAJČAKU ZATO ŠTO JE DOMAĆIN SASTANKA U BRISELU, PA PORUČIO: Sutra će prva tačka biti Zajednica srpskih opština

Đurić je to napisao na Tviteru odgovarajući na objavu Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine, koji je kazao da će se u sutrašnjem nastavku dijaloga razgovarati o međusobnim finansijskim potraživanjima i aranžmanima za nevećinsku zajednicu.

Thank you for hosting the meeting. First topic on the agenda tomorrow will be the Community of Serb majority municipalities. At least for the Serbian side. The one agreed under EU facilitation 7 and a half years ago. This one. https://t.co/9RLpeU5ghp