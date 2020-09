BiH: Nema pristupanja "MINI ŠENGENU", ali ni priznanja SAMOPROGLAŠENOG KOSOVA

Predsedništvo BiH danas nije usvojilo odluku o pristupanju BiH "mini Šengenu" već je o tome zatražilo mišljenje Saveta ministara, a odbijeni su i zahtevi da BiH prizna samoproglašeno Kosovo i o premeštanju Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim.

Član Predsedništva BiH Željko Komšić novinarima u Sarajevu je nakon završetka redovne i dve vanredne sednice Predsedništva BiH rekao da srpski član Milorad Dodik nije prihvatio priznanje samoproglašenog Kosova, te da je ishod glasanja bio dva - jedan za tu odluku.

- Dodik je bio protiv i to će biti tema narednih sedmica može se očekivati da će Dodik tražiti sednicu Narodne skupštine Republike Srpske i iznositi teme gde se povezuje Kosovo i Republika Srpska. To je rizična priča koja može eskalirati u priču o secesiji. Pretpostavljam da svi znate kuda bi to vodilo - rekao je Komšić.

Kada je reč o "mini Šengenu", Komšić je naveo da je naloženo da Savet ministara analizira i izvesti Predsedništvo šta bi pridruživanje toj inicijativi značilo za BiH, te kako bi to korespondiralo sa drugim inicijativama u regionu.

On je naveo da je na jednoj od vanrednih sednica odbijen i zahtev srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika o premeštanju Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim.

Komšić je rekao da su protiv glasali on i predsedavajući Predsedništva BiH Šefik Džaferović.

- Nismo to podržali jer bi to, između ostalog, bilo protiv rezolucije UN. BiH je podržala tu rezoluciju. Znači da bi premeštanjem Ambasade BiH prekršila tu istu rezoluciju. Onda zamislite kako se na to gleda u arapskim zemljama - naveo je Komšić.