Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, izjavio je danas da žuti tajkun Dragan Đilas, naveliko izgubljen u stalnoj potrebi da po svaku cenu bude pred kamerom, makar snimao sam sebe, sve očiglednije potvrđuje ispravnost narodne poslovice koja glasi: "s kim si – takav si".

Orlić kaže da je Đilas toliko počeo da liči na Mariniku Tepić, da je gotovo nemoguće utvrditi razliku između njih dvoje.

- Njegova stalna zapomaganja kako je nešto u državi "prodato ispod cene", a slušali smo ih i na temu Železare u Smederevu, i za PKB, i na temu RTB Bor, a sada ih propali tajkun ponavlja u vezi "Beograđanke", nisu naročito inteligentna. Pa otud i zvuče kao da ih je izgovorila Marinika Tepić, u istom dahu optužujući kokoške iz Morovića da diluju drogu. Na ova zapomaganja uvek logično sledi pitanje: ako je tako „jeftino“ kako kažeš, kako to da ti nisi kupio? Neće biti da je zbog nedostatka para: od 619 miliona evra, koliko si prihodovao preko svojih firmi dok si bio na političkim funkcijama, mogao si da kupiš "Beograđanku" mnogo puta. Biće da je, ipak, posredi nešto drugo. To što si lagao, ponovo. Opet, to čini zapanjujuću sličnost sa Marinikom Tepić još većom -izjavio je Orlić, navodi se u saopštenju.

- Kao i sklonost ka druženju sa ljudima umešanim u trgovinu narkoticima. Ne zna se prosto gde tu završava Marinika, a gde počinje Dragan. Ista je stvar u sklonosti da se govori o stvarima o kojima pojma nemaš: Dragan Đilas očigledno ništa ne zna o dugovima i zaduženjima, a voli o tome da priča. Da bar nešto zna na tu temu – ćutao bi. Ne bi rizikovao da ga pitaju: a kako je to u tvoje vreme "bilo za penzionere" kad si im ostao dužan na milione evra? Kako, kad si ostao dužan na milione evra i deci, i trudnicama, i porodiljama? Kad je svako dete koje se rodilo u Srbiji zahvaljujući tebi i tvom kartelu automatski bilo dužno u hiljadama evra, s tim što su roditelji tog deteta zahvaljujući vama bili sa posla izbačeni na ulicu, da nemaju odakle ni osnovne stvari detetu da obezbede, a kamo li da misle o vraćanju tuđih dugova - dodaje Orlić.

Orlić naglašava da sa identičnim žarom Dragan Đilas i Marinika Tepić kidišu na srpske kompanije, trudeći se da im naruše poslovanje i reputaciju, naprave milionsku štetu, a posle lamentiraju kako je stanje u tim kompanijama "teško".

- Isto su njih dvoje radili firmama u namenskoj industriji, Telekomu, tako se ponašaju prema EPS-u, a i prema javnom servisu. Dok sve ove kuće danas rade neuporedivo bolje i uspešnije nego u vreme tajkunsko – lopovskog bivšeg režima, osnova razlika ogleda se prosto u tome: što kojekakvi Đilasi i Tepićke više ne mogu da ih čerupaju. A umeli su, još kako. Pa su i u bolu zbog miliona evra narodnih para koje danas ne zgrću, očigledno, jednaki. Jednak bol im, izgleda, pričinjava i zvanični izveštaj EBRD i MOR, koji kaže da je Srbija imala najbolje ekonomske mere u krizi izazvanoj korona virusom, da su tim merama sačuvane na stotine hiljada radnih mesta, a stopa siromaštva u našoj zemlji čak smanjena na nivo niži nego pre krize. Zato pene na sopstvenu državu i njene antikrizne mere, besni zbog činjenice da je svaki uspeh Srbije danas jasan dokaz njihove nesposobnost, neznanja i sebičluka - ocenio je Orlić.

Kaže da se sa istom pakošću obrušavaju na porodicu Aleksandra Vučića, u patološkim lažima na nivou propagandne kanalizacije iz kategorije "magazin Tabloid", jednako očajni jer znaju da upravo Aleksandar Vučić predstavlja neprobojnu barikadu za povratak na vlast tajkuna i lopova.

- Zato su svi njihovi napadi usmereni u krajnjoj meri upravo prema predsedniku države: od maloumnih crteža koje nazivaju "karikaturama", pa do presnih laži koje serviraju dok snimaju sami sebe. Zaista, u čemu je onda više razlika između Dragana Đilasa i Marinike Tepić? Osim, naravno, u tome što se zna ko tu koga plaća. Ali račun je, u svakom slučaju, uspostavljen narodu – onom narodu koji su zajednički već jednom upropastili. Novu priliku neće dobiti, u to mogu da budu sigurni - zaključuje Orlić.