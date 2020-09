Anđelković za Pink: Neko pokušava da unese strah i izvrši pritisak na one koji su dali izjave o zločinima na KiM! (VIDEO)

Zoran Anđelković, bivši predsednik izvršnog veća za KiM, rekao je za TV PINK da je neko, time što je predao dokument za koji se tvrdi da sadrži imena svedoka o zločinima na KiM u ruke OVK, želeo da unese strah kod svih poštenih ljudi na KiM.

Anđelković je komentarišući informaciju da je još jedan paket dokumenata iz Haškog suda za zločine na KiM predat u sedite bivših boraca OVK, rekao da je glavni problem to što tužilaštvo u Prištini, kao ni u Hagu, nije reagovalo ni na prethodni slučaj, kada je četiri hiljade dokumenata na sličan način stiglo u prostorije OVK.

„Ne ulazim u to da li su to pravi dokumetni ili ne, sigurno je postignut cilj, a to je zastrašivanje svih onih koji su dali izjave bilo u Beogradu ili u Hagu“, rekao je Anđelković, dodavši da je to čisto unošenje straha i pritisak na sve one koji su dali izjave.

Kako kaže, niko se ne pita šta je sa tih 7000 porodica koje su se ovim potezom našle u izuzetno teškoj situaciji, oni se, dodaje sada osećaju izuzetno nesigurno.

„Najgore je što na to ne reaguje EULEKS, kao ni EU, pa ni specijalni sud u Hagu“, rekao je Anđelković.

Ističe da je taj stav jedna frapantna činjenica zapravo koja ne samo što minira proces protiv zločina koji su počinili OVK, već dodaje, unosi strah kod svih poštenih ljudi na KiM.

Dodaje da naše tužilaštvo treba takođe da pokrene proces protiv suda u Hagu.

Diplomata Zoran Milivojević istakao je da postoji još jedna stvar, za koju smatra da je još krupnija, a to je, kako kaže, to što sud ne počinje da radi niti počinju procesi.

„Početak rada Suda je u drugom planu, što znači da OVK nije na dnevnom redu. Cela priča se odlaže i ide se u prilog tezi da Sud treba da se, na neki način, ukine“, rekao je Milivojević.

Kako kaže, dalji pregovori o normalizaciji sada su u senci celog ovog procesa.

„Smatram da se vidi pritisak i uticaj Nemačke, koja želi da stvar usmeri onako kako oni vide da treba da se odvija“, rekao je Milivojević, i dodao da posle ovog Suda i skandala sa svim ovim, da za njega predmet postaje EU i pita se da li je dosledna i da li će da stane iza onoga što je potpisala.