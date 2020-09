SNS: Đilasovi spinovi neće umanjiti rezultate vlasti u Beogradu

Gradski odbor Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu poručio je danas da nikakvi spinovi, neistine i poluinformacije koje, kako se navodi, plasira Stranka slobode i pravde (S SP) Dragana Đilasa, neće umanjiti rezultate politike koju SNS sprovodi u Beogradu.

U saopštenju GO SNS Beograda ocenjuje se da je paradoks da o korupciji govore ljudi iz stranke Đilasa koji je, kako se navodi, ostavio Beograd u dugovima do guše.

Dodaje se da je Đilas ostavio preduzeća koja su poslovala u minusu i sa brojnim preplaćenim i nefunkcionalnim projektima poput podzemnih kontejnera, replike Terazija, Pazl grada i rekonstrukcije Bulevara kralja Aleksandra koja je, kako se navodi, preplaćena za šest miliona evra i zbog koje su ''nameštani tenderi''.

Kako se navodi, o korupciji govore oni koji još nisu objasnili kako je Đilas od preduzetnika sa 74.000 evra dospeo do višemilionskog bogatstva od 25 miliona evra.

Lider S SP Dragan Đilas izjavio je danas posle sednice Predsedništva te stranke u Novom Sadu da je nedavno prebijanje mladića u tom gradu "iznelo na svetlost dana" spregu vlasti i policije sklopljenu, kako tvrdi, u nameri da se zločin zataška.