Vučićevič za Pink: Predsednik Vučić će formirati najbolju moguću Vladu Srbije uprkos napadima Đilasovaca koji su puni mržnje!

Dragan J. Vučićevič, vlasnik i glavni i odgovorni urednik dnevnog lista ''Informer'' istakao je za Pink da je bez sumnje uveren u to da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dormirati budući saziv Vlade RS na najbolji mogući način.

- Predsedniku Vučiću nije lako da formira Vladu i podeli te mandate. Siguran sma da će to uraditi na najbolji mogući načn, jer se njegova politika svodi na to da iz svake situacije izvuče ono najbolje - rekao je Vučićević.

Kako je on ukazao, posao oko formiranja Vlade Srbije nije nimalo lak, i dodao da su brojni zli jezici koji pokušavaju da sabotiraju ovaj proces.

- Pogledajte samo ko komentariše kako se formira Vlada. Pogledajte ovog Ivana Ivanovića, nazovi voditelja, mada on voli da se predstavlja kao novinar i voditelj sa jedne đilasovske televizije - kazao je on.

Vučićević se takođe osvrnuo na kritike koje je Ivan Ivanović uputio Marku Đuriću, Direktoru kancelarije za KiM.

- On, bivši šef obezbeđenja, taksi vozač, sad kaže da je sramota to što je Marko Đurić kandidat za bilo kakvu funkciju. On je završio srednju uličarsku školu, CV mu se završava na tome da je bio šef nekog obezbeđenja, cela karijera mu se svodi na muljanje, stan u Rovinju vredan 250.000 evra je uzeo ko zna kako. Marko Đurić je jedan od najboljih studenata pravnog fakulteta. On tečno govori engleski, francuski i hebrejski jezik. Koliko ja znam, prema navodima iz medija Marko Đurić će ići u diplomatsku službu u Vašington - rekao je Vučićević i dodao kako je to nečuveno:

- Tu se vidi ta razlika u politici predsednika Vučić i politika hejterske opozicije i Đilasa, što je čista mržnja. S jedne strane imate rad, red, disciplinu i konkretne rezultate za državu, a sa druge imate samo mržnju i ništa više osim toga - zaključio je Vučićević.