PALMA: U JAGODINI NAJVIŠE GRADILIŠTA U SRBIJI U ODNOSU NA BROJ STANOVNIKA (VIDEO+FOTO)

Predsednik Skupštine grada Jagodine obišao 6 gradilišta na teritoriji grada Jagodine.

- Danas, u nedelju, sa svojim saradnicima sam obišao 6 gradilišta na teritoriji grada Jagodine i Jagodina danas ima najviše gradlišta u Srbiji u odnosu na broj stanovnika. Obišli smo gradilište gde se gradi nov vrtić “Pivarac” u Jagodini, gde će biti novih 1300 kvadrata sa pristupnim komunikacajama, zelenom površinom i svom potrebnom opremom za decu u vrtiću. Izgradnju vrtića finansira grad Jagodina sa 90 posto, a država sa 10 posto. Zatim smo obišli u centru Jagodine mesto gde se gradi nov kulturni centar sa novom pozorišnom salom od 650 mesta, tako da će ukupno nov Centar za kulturu u Jagodini imati preko 1000 mesta, a ceo nov objekat ima 2850 kvadrata, sa najmodernijom opremom za pozorišta i bioskope i ukupna vrednost tih radova je 335 000 000 dinara, od čega lokalna samouprava Jagodine finansira 90 posto, a država Srbija 10 posto - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, nakon obilaska gradilišta na teritoriji grada Jagodine.

Kako je naveo, tokom obilaska posećena je i nova osnovna škola u selu Vinorača kraj Jagodine koja će biti gotova krajem sledeće nedelje i koja će biti jedna od najmodernijih i najlepših u Srbiji sa zelenim površinama, parkom, terenom za male sportove i letnjikovcem.

- Ova škola se 100 posto finansira sredstvima grada Jagodine. Zatim smo obišli novu turističku destinaciju, a to je Kočin hrast u Kočinom selu, kao uspomena na legendarnog Koču Anđelkovića. Radi se potpuna adaptacija lokacije Kočin hrast, koja će biti namenjena turistima i ribolovcima, sređuje se obala Velike Morave, prave se letnjikovci i ugostiteljski objekat i to je nova turistička lokacija grada Jagodine - naveo je on.

Pored toga, Palma je istkaao da gradilište kod Kočinog hrasta 100 odsto finansira jagodinska lokalna samouprava.

- Na kraju smo obišli ono od čega se živi, a to su nova radna mesta. Velika industrijska hala veličine 8000 kvadrata spremna je za dolazak nemačkog giganta “Fišer automotive sistems”, koji će u Jagodini zaposliti 350 radnika. Ova kompanija se bavi proizvodnjom delova i dodatne opreme za motorna vozila i to ona najeminentnija poput Mercedesa i BMW – a - rekao je Makrović.

- Ova kompanija ima svoje pogone u Nemačkoj, SAD-u, Kini i Češkoj, a sada i u Srbiji, u Jagodini. Do kraja godine stižu mašine u ovu halu i počinje proizvodnja. Inače ova prozivodna hala je vlasništvo kompanije Visokogradanja inženjering Vladana Radovanovića, koju je nemački investitor iznajmio - rekao je on.

Ukazao je na to da gradilište nove sportske hale i zatvorenih bazena u Jagodini, koje u potpunosti finansira kompanija Visokogradnja inženjering, na čemu im se zahvaljujem, jer su prepoznali sve potencijale Jagodine. Ovi bazeni biće gotovi do kraja naredne godine. na broj stanovnika.

- Dakle gradimo u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i onoga od čega se živi, a to su nova radna mesta i sve to uglavnom sopstvenim sredstvima iz budžeta grada Jagodine, a sredstva su obezbeđena štednjom po čemu je lokalna samouporava u Jagodini poznata i po svom motu da budžet troše građani, a ne političari - zaključio je Palma.