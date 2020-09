TRAMP MAKSIMALNO ISPOŠTOVAO SRBIJU! Dao je Vučiću priliku da iz Ovalne sobe uradi JEDNU VAŽNU STVAR!

Srbija je ostvarila pobedu u glavnom gradu SAD.

Srpski predsednik je uspostavio veoma dobar odnos sa Trampom i Kušnerom. Sam Vučić je u Vašingtonu Srbiju predstavljao odgovorno i na jednom veoma visokom nivou.

Srbija je dobila vrhunski tretman i maksimalno je ispoštovana u Beloj kući, a potpisani sporazum u Vašingtonu od istorijskog je značaja i otvara novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike. Zato mi nije bilo jasno da deo srpskih medija i opozicionih političara ima potrebu da omalovaži ovaj diplomatski uspeh Srbije!

Ovo u razgovoru za Informer kaže Ksenija Pavlović Mekatir, Srpkinja koja godinama izveštava iz Bele kuće. Ona je bila i neposredni svedok tog 4. septembra, kada je u Ovalnoj sobi predsednika Donalda Trampa potpisan tzv. Sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Za naš list opisuje šta se sve dešavalo iza kulisa pregovora u Vašingtonu...

- Promena lokacije za potpisivanje sporazuma i dramatični obrti, to je sve deo dnevne dinamike Trampove Bele kuće. On je čovek trenutka, sa njim je uvek moguć neki obrt. U ovom slučaju, Tramp je prebacio ceremoniju potpisivanja sporazuma u Ovalnu sobu, mesto iz koje američki predsednik upravlja celim svetom. Ne treba da vam kažem ništa više od toga, pa da shvatite da je Srbija maksimalno ispoštovana u Vašingtonu.

U delu srpske javnosti Vučićev prijem naišao je na podsmešljive komentare, neki su mu čak merili veličinu stolice...

- Iznenadio me je fokus na stolice i pokušaj falsifikovanja stvarnosti koja se dogodila u Beloj kući. Amerika je zemlja u kojoj su najveći biznisi napravljeni u garaži, poput 'Epla', ili u studentskoj sobi, poput 'Fejsbuka'. Možete sedeti u najlepšoj kancelariji u kraljevskoj stolici, ali to ništa ne znači ako nemate ideje i rezultat. Predsednik Tramp je Vučiću predao svoj podijum da se obrati novinarima i celom svetu iz Ovalne sobe. Svima se svidelo što je Vučić rekao da bi Tramp bio prvi predsednik posle Kartera koji bi posetio Srbiju, to su momenti u kojima se piše istorija. Prosto mi je neverovatno da oni koji su Belu kuću videli samo na razglednici ili su se u najboljem slučaju pred njom slikali kao turisti, meni, koja izveštava iz tog zdanja, govore kako je u Beloj kući.

Kako gledate na takve reakcije?

- Iznenađena sam bila pojedinim srpskim medijima koliko se trude da omalovaže uspeh Srbije, kao da rade protiv interesa svoga naroda i zemlje. Začudile su me reakcije opozicije, koja ne može da razdvoji lokalnu i svetsku politiku, niti razume pojam nacionalnog interesa. Ti političari treba da shvate da moraju da ponude nešto drugo osim opstrukcije, pogotovo što ovi napadi na srpsko-američke odnose nemaju nikakvo utemeljenje.

Da li primećujete promenu u stavu Bele kuće prema Srbiji? Sam Tramp je naveo da je kosovska politika pogrešno vođena poslednjih 20 godina.

- Kada je Tramp rekao da je kosovska politika vođena pogrešno u poslednjih 20 godina, on pre svega misli na Klintona i na to što je fokus do sada bio na politici, a ne ekonomiji. Tramp i njegovi saradnici dolaze iz drugačijeg bekgraunda, nisu opterećeni birokratijom, ratovima, ne zavise od državne plate, ne pripadaju školi mišljenja koja je zavladala diplomatijom i koja uporno primenjuje zastarela rešenja koja ne funkcionišu. Tramp je uspeo je da napravi istorijski pomak.

Koliko je toj promeni doprineo i Vučić?

- Predsednik Vučić je uspostavio veoma dobar odnos sa Trampom i Kušnerom i ova administracija, za razliku od drugih, voli ovaj deo Evrope. Sam Vučić je u Vašingtonu Srbiju predstavljao odgovorno i na jednom veoma visokom nivou.

Na koji način su Beograd i Srbija tretirani pod prethodnim administracijama u Vašingtonu?

- Prethodne administracije su vodile jednosmernu politiku i komunikaciju sa Srbijom. To su Srbija i zemlje bivše Jugoslavije najbolje iskusile na primeru EU, jer se stalno dolazilo s listom uslova koje je Zapadni Balkan morao da ispuni zarad neke obećane budućnosti na dugačkom štapu. Međutim, ne možete đonom praviti mir sa narodima koji su po prirodi ratnici.