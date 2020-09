Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama birala je i ove nedelje najvažniju objavu na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu. U sutudiju su bili ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, general policije Dragiša Simić i Ivana Vučićević, direktorka i glavna urednica Strudija B.

Dačić je govoreći o formiranju nove vlade, rekao da je SPS spreman da nastavi saradnju sa Vučićem i SNS.

- Svi smo mi svesni da Vučić i SNS imaju većinu i bez nas. Odluku će svakako doneti pobednik - rekao je Dačić.

On je dodao da normalno obavlja funkciju ministra, da su u kontaktu sa predsednikom Srbije, a šta će biti videćemo za koju nedelju.

- Treba da se nastavi sednica Skupštine, pa da se imenuje mandatar...- dodao je Dačić i rekao da o personalnim pitanjima nije bilo reči i da sve što je pisalo u novinama nije bilo tačno.

Simić je govoreći o pronalaženju ukradene slike Pola Sezana, podsetio je da je vrednost slike oko 100 miliona evra.

Kako je dodao, pronađena je osoba kod koje je bila slika i koja je učestvoala u krađi.

Predlog broj 1 - Antisrpski nacionalista

Ivana Vučićević je ocenila da Milo Đukanović ne želi da prihvati da je poražen na izborima.

- Mislim da ćemo tu još mnogo toga videti, preti šumama i gorama. Ne verujem da će se tek tako povući i biće to teška situacija i za Srbe koji žive u Crnoj Gori - rekla je Vučićević.

Dačić je ocenio da je Milo izgubio orjentaciju, te da je politika državnog vrha Crne Gore daleko otišla u mržnji protiv, kako oni kažu, velikosrpske politike.

- On se vratio na vreme kada je počinjao karijeru, samo sada imamo Mila protiv Mila - rekao je ministar unutrašnjih poslova i dodao da je Đukanović došao na vlast zahvaljujući narodnom ustanku koju su vodili on i Bulativić.

Prema njegovim rečima, tada su govorili da je tadašnje crnogorsko rukovodstvo odnarođeno i plaši građenje velikosrpskom politikom, a on to sada radi.

- Srbija ništa nije radila protiv Crne Gore, nikada se nismo mešali u njihove unutrašnje stvari - rekao je Dačić i istakao da je u službi predsednika Crne Gore broj Srba je nula, dok Srba u Crnoj Gori ima 29 odsto.

Kako je dodao, jedino što nas zanima je položaj Srba.

- Nisu ga pobedili samo Srbi, njih nije bilo dovoljno. Ovo su alibiji za neuspeh i strašno je optuživanje Srbije da se meša u unutrašnja pitanja Crne Gore - rekao je Dačić.

On je ocenio da će promena vlasti u Crnoj Gori, dovesti do smanjenja pritiska.

- Treba biti veoma pažljiv, nisu dobre ni neke izjave iz pobedničke koalcije...Mi nemamo nikakve hegemonističke ideje, to je bratska država, nemamo bliže...Da li će ova koalcija uspeti da stabilizuje situaciju, videćemo. Mi želimo najbolje odnose sa Crnom Gorom - rekao je Dačić.

Srbija se, kako je dodao, ne meša u izbore i želi dobre odnose sa Crnom Gorom.

Đukanović je proizveo probleme koji su doveli do njegovog poraza - rekao je šef srpske diplomatije.

Dačić je istakao da država nema velikodržavne projekte, ali ima obavezu da brine o Srbima koji žive van Srbije, to je i u Crnoj Gori.

Predlog broj 2 - Kosovo od Sarajeva

Priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova zagovaraju članovi Predsedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, koji je Hrvat izbaran muslimanskim glasovima, rekao je Dačić i navodi da Priština zloupotrebljava sporazum iz Vašingtona.

Prema njegovim rečima. Džaferović i Komšić i bez odluke Predsednistsva BiH smatraju da je Kosovo nezavisna država i ocenio da je to je direktno nepoštovanje pravila postojanja BiH.

- Oni su godinama imali antisrpsku politiku i oni priznaju nezavisnost Kosova - rekao je Dačić.

Ministar Dačić je istakao da 8. septembra Meliza Haradinaj, ministarki spoljnih poslova BiH poslala psimo u kojem poziva BiH da prizna nezavisnost takozvanog Kosova.

- Još ispada da je deo sporazuma da druge zemlje treba da priznaju Kosovo. Nesumnjivo je da će Kosovo zloupotrebljavati ovaj sporazum. Jedna od tih stvari je svakako ovaj poziv za BiH - rekao je Dačić i naveo da je Priština verovatno ovakvo pismo poslala i mnogim drugim zemljama.

On je, međutim, ocenio da se nije na osnovu tog zahteva inicijativa pokrenuta, već je to deo politike Komšića i Džaferović.

-To je deo jedne druge politike - rekao je ministar Dačić i dodao da time što hoće da priznaju Kosovo gube bilo kakav argument gde neko može da ospori Republici Srpskoj pravo da ostvari pravo na samoopredeljenje.

Upitan da li su se ikada zvanično u Srbiji povezivali Kosovo i Republika Srpska, Dačić je rekao da nisu, ali da misli da je to bila greška prethodnog rukovodstva posle 2000. kada je ta tema došla na dnevni red.

- Naša reakcija na proglašenje nezavisnosti Kosova nikada nije bila povezana s Republikom Srpskom, nego smo porazbijali neke kioske po Beogradu, zapalili ambasade. U suštini, šta smo mi njima rekli, slobodno vi uradite šta god hoćete - rekao je Dačić.

Jedino što, kaže, može da zabrine međunarodnu zajednicu jeste bilo povezivanje s Republikom Srpskom. - U to vreme (Vojislava) Koštinice i (Borisa) Tadića ta tema nije bilo kome padala na pamet - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da naša reakcija na takozvanu nezavisnost Kosova nije bila povezivanje sa Republikom Srpskom, a jedino je to moglo da zabrine međunarodnu zajednicu,

- Mislim da je tadašnje rukovodstvo pogrešilo - rekao je Dačić.

Predlog broj 3 - Ljupka ljubi i razbija

Simić je naveo da je šteta na automobilima poprilična, te priznao da mu je povredu na usni nanela Lj. S.

Ocenio je da njen gest nije ispravan, iako se sa Lj.S. verovatno solidariše veliki broj žena.

- Nisam ni siguran da me je prisluškivala - rekao je Simić na pitanje da li će podneti tužbu, naglasivši da je u pojedinim tekstovima istinito samo njegovo ime i prezime.

Sve ovo, naveo je on, ne bi trebalo da utiče na njegovu policijski karijeru.

- Ne vidim zašto bi bilo ko moju privatnu priču povezivao sa poslom, imam 30 godina službe, sa 16 godina sam obukao uniformu. U službi sam se dokazao - istakao je Simić.

Kako je rekao, ispred njega je težak period da objasni supruzi i deci šta se dogodilo.

Ministar Dačić je ocenio da će taj događaj biti glavna tema ovih dana u medijima.

- Da ih ne poznajem rekao bih da su to namerno uradili da bi došli u centar pažnje, ali pošto ih poznajem nije mi jasno kako se sve to desilo - rekao je Dačić i dodao je on uvek na strani žena, ali da sada ne zna od koje žene da krene, jer je prva žrtva Simićeva supruga.

Vučićević je rekla da ne bi sve postalo tako viralno da nije društvenih mera.

Ona je rekla da je kada se pojavila informacija u javnosti prvo pomislila na Simićevu suprugu i decu, napomenuvši da je to moglo da ostane tajno, ako je bilo tajno 10 godina.

Predlog broj 4 - Ponovo radi Miladin

Dačić je podsetio da je krivica tadašnjeg Ministarstva spoljnih poslova što je konzulu izdat putni list za osobu čiji je pasoš bio oduzet, praktično je naša država pomogla da pomogne iz Amerike.

On je dodao da niko nije snosio političku odgovornost, te da mu nije jasno zašto je informacija o novcu označena kao tajna.

- Imajući u vidu moju poziciju u Ministarstvu, nemoguće je da jedan vicekonzul i konzul izdaputni list nekome, a da nije pitao generalnog konzula, a on je morao da pita više od sebe sekretara u ministarstvu, kabinet ministra...Nemoguće je da je neko to uradio bez znanja vrha ministarstva - naveo je Dačić.

Kako je dodao, ako su to uradili bez konsultacija ili su dobili novac, jer su ti ljudi rizikovali karijeru.

- Siguran sam da je došlo do dogovora da dobiju neke kazne, ali da ne prebacuju odgovornost ni na koga. Siguran sam da su nekoga konsultovali - rekao je Dačić.

Vučićević je podsetila da je država Srbija gotovo milion dolaza za "nasilnika".

- Tadić i Jeremić najbolje znaju zašto je to koštalo Srbiju milion dolara i zašto smo da li taj novac - rekla je Vučićević i postavila pitanje zašto je Kovačević sada pušten da se brani sa slobode, kada je već osvedočeni nasilnik.

Simić je rekao da su zakoni u Srbiji zaista dobri, te da je Kovačević, ako se pokaže da je počinio nasilje, povratnik.

- Ne znam da li je to moguće, ali tražio bih da Tadić i Jeremić vrate novac - rekao je Simić.

Predlog broj 5 - Rukolomac

Urednica Studia B kaže da nisu bili zadovoljni oni koji su ovo hteli da politizuju, nakon što je policija saopštila da radi na slučaju.

- Ovakve stvari se dešavaju svakodnevno, ako bi se policija bavila samo time da saopštava šta radi, ne bi imala vremena da radi svoj posao - navele je Vučićević.

Simić je istakao da policija radi svoj posao dobro, od 2012. godine mnogo ekspeditivnije, smanjen je broj krivičnih dela, ubistava, ali se može očekivati da policija uvek odmah uhapsi izvršioca.

- Da li je bilo sporosti u radu policije u Novom Sadu, utvrdiće se unutrašnjom kontrolom - rekao je Simić.

Dačić je rekao da treba razdvojiti odnos prema nasilju, osude i odnosa prema njemu, od pokušaja politizacije.

- Od korone do raznih drugih stvari se sve prebacuje na politički teren. Iz ovoga su nastale optužbe od strane dela opozicije da država nedelovanjem ili delovanjem, pa čak učešćem doprinosi tome. Za sve što se desi krivi su predstavnici vlasti - rekao je Dačić.

U emisiju su se uključivali i gledaoci i glasali:

Žaklina iz Leskovca je glasala za predlog broj 1

Sonja iz Prokuplja je glasala za predlog broj 4

Danijela iz Aleksandrovca je glasala za predlog broj 4

Simić je glasao za predlog broj 3, ministar Dačić je glasao za predlog broj 1, a Ivana Vučićević je izabrala predlog broj 4.